Lukuromaanien kuningattaren Lucinda Rileyn uutuus on täydellinen lukuherkku kesään

Lucinda Riley on Seitsemän sisarta -sarjallaan luonut kansainvälisen ilmiön, jossa sarjan jokainen kirja on rikkonut myyntiennätyksiä ja noussut bestsellerlistojen kärkipäähän. Myös Suomessa Rileyn romaanit ovat olleet alkuvuoden myydyintä käännettyä kaunokirjallisuutta: niitä on myyty jo lähes 70 000 kappaletta. Menestyskirjailijan nyt suomeksi ilmestyvä Perhosten huone tarjoaa viihdyttävän lukupaketin kesäpäiviin.

Seitsemääkymmentä ikävuotta lähestyvä Posy Montague asuu Suffolkin maaseudulla viehättävässä Admiral Housessa. Sen puutarhassa hän on lapsena lentänyt keijun mielikuvitussiivin ja metsästänyt perhosia isänsä kanssa, sen suojissa hän on kasvattanut poikansa Samin ja Nickin aikuisiksi miehiksi. Vaan nyt talovanhus on murenemassa käsiin. On tullut aika myydä Admiral House.

Kotitalon myynti tuottaa luopumisen tuskaa ja perheen sisäiset asiat nakertavat Posyn mieltä, mutta huolten sävyttämiin ajatuksiin läikähtävät yllättäen nuoruusmuistot, kun Posy tapaa vanhan tutun vuosikymmenten takaa. Tosin Posylla ei ole aavistustakaan siitä, millaisen sydäntä särkevän salaisuuden avaimet tällä on taskussaan.

Lucinda Rileyn Perhosten huone kätkee sisäänsä monta unohtumatonta henkilöhahmoa, ihanasti kiemurtelevia juonipolkuja, aikojen yli kurottuvaa rakkautta sekä salaisuuksia, joiden ei koskaan pitänyt paljastua.

Lucinda Riley (s. 1967) on kotoisin Irlannista. Hän on julkaissut lukuisia kirjoja, jotka on käännetty jo 35 kielelle, ja niitä on myyty huikeat 20 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Riley asuu miehensä ja lastensa kanssa ajoittain Englannissa ja ajoittain Irlannissa. Hänet tunnetaan ympäri maailman huippusuosion saaneen Seitsemän sisarta -sarjan kirjailijana, ja Suomessa sarjan kuudes osa ilmestyy syksyllä 2020. Lisäksi hänen romaaneistaan on suomennettu Keskiyön ruusu ja Enkelipuu.

Lucinda Riley: Perhosten huone

Alkuteos The Butterfly Room | Suomentanut Tuukka Pekkanen

652 sivua | Saatavana painettuna kirjana, sähkökirjana ja äänikirjana