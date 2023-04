Lukuviikon ”Reksi lukee” -päivänavaushaaste perusopetuksen rehtoreille ja oppilaskuntien hallituksille

Rehtorit voivat näin osallistua kouluissa tehtävään lukutaitotyöhön ja olla lukevan aikuisen mallina ja esikuvana. Haasteessa oppilaskunnan hallitukset saavat myös tärkeän tehtävän.

Haasteessa koulujen oppilaskuntien hallitusjäsenet valitsevat keskuudestaan yhdestä kahteen haastattelijaa, jotka esittävät rehtorille hänen lukuharrastustaan koskevia kysymyksiä. Haastattelu toteutetaan päivänavauksena koulun salissa tai keskusradion kautta. Haastattelutilanteesta otetaan kuva, ja se jaetaan sosiaalisessa mediassa tunnisteella #reksilukee.

Lukuviikko on vuosittainen valtakunnallinen lukutaidon teemaviikko, jota on juhlittu jo yli 40 vuotta. Lukuviikkoa juhlistetaan eri tavoilla, mm. järjestämällä erilaisia tapahtumia ja näin lisätään tietoa lukemisen monista hyvistä puolista. Lukuviikon teema vuonna 2023 on lukemisen monet muodot. Lukuviikon järjestää Lukukeskus. Lukutaitotyö tarvitsee jokaisen aikuisen toimimaan lukuilon välittäjänä. Myös tiedotusvälineillä on tässä työssä tärkeä tehtävänsä.

Kangasalan kouluilla on tehty monipuolista lukutaitotyötä jo useita vuosia. Yläkouluilla työskentelee lukutaito-opettaja ja alakouluilla on lukutuutorit. Kaikki koulut kuuluvat Lukeva koulu -verkostoon.

- Kaupungin perusasteiden rehtorit haastettiin aamunavaushaasteeseen viime syksynä, ja se onnistui hienosti. Oppilaat kuuntelivat kiinnostuneina rehtoreiden lukujuttuja, ja joskus oppilaille etäiseksikin jäänyt rehtori tuli näin tutummaksi. Oppilaskunnan hallitusjäsenten osallistuminen toi tilaisuuteen lisää vaikuttavuutta, kertoo lukutaito-opettaja Pirjo Laatikainen.

Valtakunnallinen Reksi lukee -päivänavaushaaste