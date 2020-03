Lumene hillitsee ilmastonmuutosta kiertotalouden keinoin

50 vuotta täyttävä Lumene on kosmetiikka-alan kestävän kehityksen edelläkävijä, jonka tavoitteena on edistää kiertotaloutta ja pyrkiä suljettuun materiaalikiertoon. Yritys on hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä.

Kosmetiikan vastuullisuus puhuttaa yhä enemmän. Kosmetiikkateollisuudessa kiinnitetään yhä enenevissä määrin huomiota sekä oman toiminnan että koko hankintaketjun vastuullisuuteen. Kestävyysajattelu näkyy kokonaisvaltaisesti 50 vuotta täyttävän Lumenen toiminnassa. “Kiertotalous on meidän keinomme hillitä ilmastonmuutosta. Yritämme saada raaka-aineemme ja muut materiaalimme kiertämään mahdollisimman tehokkaasti. Se jos mikä on kestävää kauneutta”, Lumenen tuotekehitys- ja vastuullisuusjohtaja Tiina Isohanni kertoo. Lumene on kiertotalouden pohjoismainen edelläkävijä kosmetiikka-alalla, sillä yritys on hyödyntänyt elintarvike- ja metsäteollisuuden sivuvirtoja jo 20 vuotta. “Jo noin puolet käyttämistämme pohjoisista luonnonraaka-aineista on peräisin muun teollisuuden sivuvirroista”, Isohanni jatkaa. Sivuvirtojen hyödyntäminen tarkoittaa, että kukaan ei poimi pelkästään Lumenea varten esimerkiksi mustikkaa, karpaloa tai lakkaa. Sen sijaan Lumene kehittää esimerkiksi marjamehun valmistuksesta jäljelle jäävästä puristekakusta tuotteidensa raaka-aineita, kuten lakansiemenöljyä. Näin säästetään myös luonnonvaroja. Pakkaukset kiertävät uusiin käyttötarkoituksiin Lumene panostaa kestävään tuotekehitykseen sekä raaka-aine- ja pakkausmateriaalihankintoihin. Yrityksen tavoitteena on pyrkiä suljettuun materiaalikiertoon. Lumene käyttää yhä enenevässä määrin kierrätettyjä pakkausmateriaaleja ja on parantanut pakkaustensa kierrätettävyyttä. “Olemme esimerkiksi vähentäneet yhdistelmämateriaalien käyttöä sekä tehneet komponenteista irrotettavia. Lisäksi olemme ottaneet käyttöön kierrätetyn pakkausmuovin. Viiden vuoden päästä 80 prosenttia pakkauksistamme on kierrätysmuovista tai biohajoavasta muovista valmistettuja”, Isohanni kertoo. Lumenen kierrätykseen sopivat muovipakkaukset prosessoidaan kierrätysmuoviksi, joka voi esimerkiksi päätyä siivousvälineiksi. Tuotannon pakkausmateriaalien sivuvirtoja hyödynnetään puolestaan muun muassa rakennusten eristemateriaaleissa ja pehmopapereissa. Lumene on panostanut myös muihin kiertotaloustekoihin, kuten vedenkäytön ja jätteen vähentämiseen sekä uusiutuvan energian hyödyntämiseen. Isohanni painottaa, että kiertotalouden toteuttaminen edellyttää yhteistyötä. “Tähän emme yksin pysty. Siksi haluamme 50-vuotisjuhlavuonna kutsua yhteistyökumppanimme, asiakkaamme ja koko yhteiskunnan mukaan kiertotalousmatkalle pohjoisen luonnon puolesta”, hän sanoo. Lue lisää Lumenen kiertotaloudesta liitteenä olevasta materiaalista.

Avainsanat hiilineutraalikauneuskiertotalouskosmetiikkavastuullisuus

