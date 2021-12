Lumikuningatar-jääshow siirtyy koronarajoitusten vuoksi vuodella eteenpäin – uudet esityspäivät ovat 30. ja 31. joulukuuta 2022 sekä 1. tammikuuta 2023

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on antanut 23. joulukuuta 2021 uusia koronamääräyksiä, jotka kieltävät kokonaan kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet. Määräykset ovat voimassa ajalla 25.12.2021–8.1.2022. Rajoituksista ei voi vapautua käyttämällä koronapassia. Uusien koronarajoitusten vuoksi Lumikuningatar-jääshow joudutaan siirtämään vuodella eteenpäin.

Kotimainen Lumikuningatar on maailmankin mittakaavassa historiallinen. Taitoluistelua, tanssia, esittävää taidetta ja jääkiekkoa yhdistävä suurtuotanto on ollut työn alla jo useamman vuoden ajan. Valmisteluja tehtiin täysillä aivan maaliviivalle saakka.

”Lumikuningatar-hanke on suuri, ja olemme tehneet töitä sekä investoineet siihen jo useita vuosia. Olemme kiitollisia tämän yli 400-henkisen, valtavan työryhmän panoksesta. Siirto näin lähellä ensi-iltaa on erityisesti esiintyjille kova henkinen isku, ja joitakin tehtyjä taloudellisia panostuksia emme saa takaisin. Meille ja koko tapahtuma-alalle kuluva pandemia-aika on ollut haastava, siksi jokaisella ensi vuoteen siirtyvällä lippuvarauksella on merkitystä”, Tampere-talon toimitusjohtaja ja Lumikuningattaren tuottaja Paulina Ahokas kertoo.

”Katsojien tuki on meille ensiarvoisen tärkeää, ja olemme kiitollisia, mikäli mahdollisimman moni pystyy säilyttämään lippuvarauksensa ensi vuoteen. Vanha sanonta kuuluu, että hyvää kannattaa odottaa, ja Lumikuningattaren kohdalle se todellakin pitää paikkansa. Ja onneksi uudet esityspäivät upealle Nokia Arenalle järjestyivät heti vuoden päähän”, Tampere-talon liiketoimintajohtaja ja Lumikuningattaren tuottaja Mika Nevalainen jatkaa.

Esitystä on harjoiteltu viime viikot tiiviisti Lohjan Kisakalliossa, jossa ohjauksesta ja koreografiasta vastaava Reija Wäre on valmentanut suurtuotannon esiintyjiä kohti ensi-iltaa. Jäällä nähdään 53 luistelijaa, tanssijaa ja jääkiekkoilijaa. Taitoluistelija Kiira Korpi on valmistautunut Lumikuningattaren nimirooliin.

”Itseäni harmittaa älyttömän paljon, että esitykset joudutaan siirtämään, koska olemme treenanneet ahkerasti. Esityksestä on tulossa uskomattoman koskettava, jännittävä ja näyttävä”, Korpi kertoo.

Maailmanluokan esityksessä nähdään myös suuri joukko kansainvälisiä luistelutähtiä. Yksi heistä on Kain roolin harjoitellut espanjalainen taitoluistelija Felipe Montoya.

”Olen erittäin vaikuttunut suomalaisesta tavasta tehdä tinkimättömästi töitä taiteen ja elämysten eteen. Klassikkotarinan sovitus jääesitykseksi, taiteellisen työryhmän visio sekä esiintyjäjoukko ovat hioutuneet yhteen upeaksi kokonaisuudeksi, jossa on ollut ilo olla mukana”, Montoya kertoo.

Ostetut liput käyvät sellaisenaan esityksen uuteen ajankohtaan



Lumikuningattareen jo ostetut liput ja lippuvaraukset käyvät sellaisenaan esityksen uuteen ajankohtaan. Jos uudet ajankohdat eivät sovi, asiakas voi vaihtaa liput toiseen Lumikuningattaren näytökseen, Tampere-talon lahjakorttiin tai hakea lippurahoja takaisin 28. helmikuuta 2022 mennessä.

Lipun ostaneet asiakkaat kontaktoidaan sähköpostitse torstain 23. joulukuuta 2021 aikana. Toimintaohjeet päivitetään myös tuotannon verkkosivuille osoitteeseen Lumikuningatar.fi.



Tuotannon sisältömuutokset ovat mahdollisia.

Uudet Lumikuningatar-esitysten ajankohdat

ENSI-ILTA: Lauantai 1.1.2022 klo 19, siirtyy perjantaille 30.12.2022 klo 19

Sunnuntai 2.1.2022 klo 14 (ruotsinkielinen kertojaääni), siirtyy lauantaille 31.12.2022 klo 14 (ruotsinkielinen kertojaääni)

Sunnuntai 2.1.2022 klo 19, siirtyy lauantaille 31.12.2022 klo 19

Maanantai 3.1.2022 klo 14, siirtyy sunnuntaille 1.1.2023 klo 14

Maanantai 3.1.2022 klo 19, siirtyy sunnuntaille 1.1.2023 klo 19