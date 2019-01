Luminen Jyväskylä on valmis alamäkiluistelun MM-osakilpailuun - mukana ennätysmäärä urheilijoita

Alamäkiluistelun MM-osakilpailu, Red Bull Crashed Ice, palaa Jyväskylään tulevana lauantaina neljännen kerran. Yhdysvaltalainen Cameron Naasz johtaa miesten MM-sarjaa ja naisten sarjassa johtopaikkaa pitää Kanadan Jacqueline Legere. Heillä on vastassaan liuta kovia haastajia, joihin myös kuuluu suomalaiset Mirko Lahti, Markus Juola ja Antti Tolvanen. Toistaiseksi viimeistä kertaa Jyväskylässä luisteltavaan osakilpailuun yleisöllä on vapaa pääsy. Tapahtuma alkaa kello 12:45, mutta yleisöä pyydetään saapumaan ajoissa ruuhkien välttämiseksi.

Alamäkiluistelun MM-sarja on saavuttanut kauden puolenvälin ja tulevana lauantaina 2. helmikuuta luistellaan Jyväskylässä 1000 MM-pisteen arvoinen kilpailu vaativalla luonnonjääradalla. Mukana kilpailussa on ennätysmäärä urheilijoita. Kilpailuun on ilmoittautunut kaiken kaikkiaan yli 180 urheilijaa jotka edustavat yhteensä 24 kansallisuutta. Suomesta on mukana yhteensä 32 luistelijaa.

Tästä voit ladata drone-videon radan rakennustöistä vapaaseen käyttöön: https://we.tl/t-4X2XKL3YO6

Tästä voit ladata radan 3D-mallin videona: https://www.redbullcontentpool.com/redbullcrashedice/AP-1Y6R2JUKH2111





Kamppailu maailmanmestaruudesta käy kuumana, kun laskijat päästetään irti kauden toisessa Red Bull Crashed Ice -pääosakilpailussa. Yhdysvaltalainen Cameron Naasz (1250 MM-pistettä) johtaa sarjaa ennen toisena olevaa kanadalaista Kyle Croxallia (1125 MM-pistettä). Hallitseva maailmanmestari Scott Croxall (1100 MM-pistetä) on voittanut kaksi kolmesta luistelemastaan Jyväskylän kisasta.

Itävaltalaisella Marco Dallagolla (1100 MM-pistettä), suomalaisella Mirko Lahdella (1087.5 MM-pistettä) ja amerikkalaisella Maxwell Dunnella (937 MM-pistettä) on myös hyvät mahdollisuudet taistella maailmanmestaruudesta. Jyväskylän 630-metrinen luonnonjäärata tarjoaa kovan haasteen luistelijoille ja yllätyksiä tullaan varmasti näkemään kilpailussa.

Naisten sarjaa johtaa kanadalainen kaksinkertainen maailmanmestari Jacqueline Legere (1650 MM-pistettä). Hänen suurimmat haastajat tulevat lauantaina olemaan hallitseva maailmanmestari, yhdysvaltalainen Amanda Trunzo (1250 MM-pistettä) sekä kanadalainen Tamara Kajah (1225 MM-pistettä).

Junioreissa tullaan näkemään kova kamppailu voitosta. Suomalaisten ennakko-odotukset kääntyvät Leevi Nakarin, Linus Ollikaisen, Joni Saarisen ja Miisa Klemolan puoleen. Nakari ja Ollikainen olivat molemmat palkintopallilla viime viikonloppuna luistellussa Pietarin osakilpailussa. Saarinen on tällä hetkellä kolmantena junioreiden MM-sarjassa ja hän on yhdessä Klemolan kanssa vilautellut hyviä otteita Jyväskylän radalla.

Kilpailijat syöksyvät radalle neljä urheilijaa kerrallaan, saavuttaen jopa yli 80 km/h huippunopeuden kiitäessään kohti maaliviivaa. Kaksi ensimmäisenä maaliin selvinnyttä luistelijaa etenee seuraavalle kierrokselle ja lopulta miesten, naisten ja junioreiden nopein laskija kruunataan voittajaksi. MM-sarjassa pisteitä kerätään jokaisesta osakilpailusta ja kauden päätteeksi suurimman pistepotin kerryttänyt urheilija nappaa mestaruuden itselleen.

Jyväskylän Red Bull Crashed Ice -MM-osakilpailuun osallistuvan median tapahtumakohtaiset akkreditointipyynnöt pyydetään sähköpostiosoitteeseen isak.kullman@redbull.com Median edustajien käytössä on wifillä varustettu pressikeskus. Akkreditointia varten tarvitaan:

- Akkreditointia hakevan henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- Edustettava media ja työtehtävä

Jyväskylä Red Bull Crashed Ice –tapahtuman aikataulu*

Perjantai, 1. helmikuuta (avoinna medialle)

09:30-12:00 Karsintalaskut

12.30-13.30 Karsintakilpailu lauantain kilpailuun

14:00-15.00 Juniorikilpailu ja finaali

15:00-16:00 Medialla mahdollisuus tutustua ja kokeilla rataa (omat luistimet mukaan, turvavarusteet saa paikan päältä)

Lauantai, 2. helmikuuta (avoinna yleisölle)

11:00 Kisa-alueen portit aukeavat yleisölle

12:45 Tapahtuma alkaa

15:30 Tapahtuma päättyy

* alustava ohjelma, oikeudet muutoksiin pidätetään

Alamäkiluistelun MM-sarja 2018-2019

7.-8.12.2018 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Yokohama, Japani

5./6.1.2019 ATSX 250 Judenburg, Itävalta

19.1.2019 ATSX 250 Rautalampi, Suomi

26.1.2019 ATSX 500 Igora, Pietari, Venäjä

2.2.2019 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Jyväskylä, Suomi

8.-9.2.2019 ATSX 1000 Red Bull Crashed Ice, Boston (MA), Yhdysvallat

16.2.2019 ATSX 250 Uktus, Ekaterinburg, Venäjä

16.2.2019 ATSX 500 Mont DuLac, MN, Yhdysvallat

2.3.2019 ATSX 500 La Sarre, Quebec, Kanada

Kuvat ja videot voit ladata vapaaseen editoriaaliseen käyttöön osoitteessa https://www.redbullcontentpool.com/redbullcrashedice/

Lisätiedot lajista ja ohjelmasta

www.redbullcrashedice.com

www.atsx.org