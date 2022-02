Lumitilanne jatkuu haastavana Helsingissä – kaupungilla on kaikki keinot käytössä lumitöissä

Kaupunki on avannut yhdeksän varsinaisen lumenvastaanottopaikan lisäksi seitsemän väliaikaista lumenkasauspaikkaa ympäri kaupunkia. Lisäpaikoista huolimatta lumenvastaanottopaikkojen kapasiteetti on kovilla.

Osa varsinaisista lumenvastaanottopaikoista on täyttymässä, ja useat varapaikat ovat jo täyttyneet. Tästä syystä lumen poisvienti on hidastunut. Lumenvastaanottopaikoille on tämän talven aikana kuljetettu liki 80 000 kuormaa, kun keskimääräisenä talvena lumikuormia kertyy 40 000–60 000.

Lumitöitä tehdään ympäri vuorokauden, ja lisäkalustoa on tilattu ennätysmäärä. Käytössä on lähes 400 talvihoidon yksikköä.

Lumen vuoksi vaikeutuvaan pysäköintiin on pyritty tuomaan helpotusta avaamalla Hietalahdentori väliaikaiseksi asukaspysäköintipaikaksi.

Suolavarastot vähissä

Lisähaastetta talvikunnossapitoon tuo vähiin käyvä katusuola, jota käytetään ajoradoilla liukkaudentorjuntaan ja lumen jäätymisen eli polanteen estämiseen.

”Hupenevat suolavarastot ovat ongelma nyt koko Etelä-Suomessa. Helsingissäkin joudumme nyt säännöstelemään suolaa ja käytämme sitä ensisijaisesti suojateiden edessä. Tästä syystä nyt myös vilkkaammat kadut ovat paikoin polanteen vuoksi kuoppaisia ja vaikeita kulkea”, sanoo katukunnossapidon tiimipäällikkö Tarja Myller.

Suolavarastoihin odotetaan täydennystä muutaman viikon kuluessa.

"Lumitöitä on tehty yötä päivää yli kuukauden ajan ja henkilöstö on todella kovilla. Kadunkäyttäjiltä toivomme kärsivällisyyttä ja malttia liikenteessä sekä työrauhaa koneille ja kuljettajille, jotka katuja puhdistavat", Myller sanoo.