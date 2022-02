Lumivalleja tyhjennetään valtatiellä 7 Kotkassa – alennetut nopeusrajoitukset voimaan

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, joulukuu 2021 25.1.2022 08:31:38 EET | Tiedote

Kaakkois-Suomessa työttömyyden kokonaiskuva pysyi joulukuussa 2021 lähes samanlaisena kuin edeltävinä kuukausina. Työttömien määrä laski vuoden 2020 joulukuusta 22 prosentin verran. Vuoden 2019 joulukuuhun verrattuna tilanne alueella on koko maata parempi, sillä Kaakkois-Suomessa määrä laski kuudella prosentilla, kun koko Suomessa työttömien määrä nousi seitsemän prosentin verran. Nuorten työttömyys on edelleen laskenut hyvin – alle 25-vuotiaiden työttömyys laski joulukuussa vuodentakaiseen verrattuna 33 prosentin verran. Pitkäaikaistyöttömien määrä laski vuodentakaisesta – ensi kertaa sitten maaliskuun 2020. Uusia avoimia työpaikkoja on edelleen paljon – määrä kasvoi 66 prosentilla viime vuodesta.