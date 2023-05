Lumme Energia ja Savonlinnan Oopperajuhlat kehittävät yhdessä ympäristövastuuta

Lumme Energia on pitkästä aikaa suurin Savonlinnan Oopperajuhlien maakunnallinen yhteistyökumppani.

– Valitsemme kumppanimme aina arvopohjaisesti. Meille on tärkeää, että yhteistyökumppani on paitsi vastuullinen, myös luotettava, raudanluja ammattilainen, summaa Savonlinnan Oopperajuhlien kaupallinen johtaja Mika Nevalainen.

– Iloitsen myös siitä, että energiakriisin ja koronavuosien jälkeen voimme yhdessä Oopperajuhlien kanssa valaa uutta, positiivista uskoa vastuulliseen tulevaisuuteen, lisää Lumme Energian asiakaskokemusjohtaja Johanna Viskari.

Yhteistyö vahvistaa Savonlinnan Oopperajuhlien vastuullisuustyötä

Yhteistyö Lumme Energian kanssa auttaa Savonlinnan Oopperajuhlia parantamaan ympäristövastuutaan. Myös yhteinen viestintä vastuullisuudesta saa uutta tuulta alleen.

– Vastuullisuusohjelma on nyt vahvasti toimintamme keskiössä, ja tavoitteemme on, että Oopperajuhlat on lähivuosina hiilineutraali festivaali. Lumme Energian avulla saamme laskettua kesän 2023 festivaalin hiilijalanjäljen. Oopperajuhlat hakee nyt myös Ekokompassi-sertifikaattia ja Sustainable Travel Finland -merkkiä, Nevalainen lisää.

Oopperajuhlien hiilijalanjäljen kartoitus on alkanut keväällä 2023, ja laskennan tulokset ja tavoiteaikataulu julkaistaan vuoden 2024 alussa.

Ympäristöystävälliset muutokset eivät vähennä kulttuurielämystä

On tärkeää, että tapahtuman hiilijalanjälki saadaan selville, jotta tiedetään, millaiset teot voivat tulevaisuudessa parantaa tapahtuman ympäristövastuuta ja pienentää päästökuormaa.

– Vastaavissa tapahtumissa hiilijalanjäljen laskenta on johtanut siihen, että esimerkiksi ruokatarjoiluihin ja hävikkiin on panostettu uudella tavalla. Tapahtumakävijöille on usein tarjottu myös etuja julkisessa liikenteessä. Ympäristöystävälliset muutokset siis näyttäytyvät kävijöille uusina mahdollisuuksina, Viskari kertoo.

Nevalainen huomauttaa, että ympäristövastuun lisäksi Oopperajuhlat panostaa myös sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen. Oopperajuhlien suora tulovaikutus Savonlinnan talousalueelle on noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

– Meidän on tärkeää huomioida, että matkailu ei kuormita Saimaan luontoa, ja että kaikki kävijät voivat nauttia juhlista esteettömästi.