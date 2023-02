Lumme Energia puolittaa toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten hinnat

Sami Kurunsaari Lumme Energian toimitusjohtajaksi 11.11.2022 12:00:00 EET | Tiedote

Diplomi-insinööri Sami Kurunsaari on valittu Lumme Energia Oy:n toimitusjohtajaksi. Kurunsaari aloittaa tehtävässä 01.12.2022. Kurunsaari on työskennellyt energia-alalla eri liiketoiminnoissa 1990-luvun lopulta lähtien. Viime vuodet Kurunsaari on kehittänyt energian mittaustiedon hallinnan palveluita. ”Keväällä käynnistyneessä rekrytointiprosessissa korkeatasoisia hakijoita oli kymmeniä. Sami Kurunsaaren vahvuutena on syvällinen ja monipuolinen kokemus ja osaaminen niistä energia-alan osa-alueista, joita kehittämällä Lumme Energiassa pystymme aiempaakin paremmin palvelemaan asiakkaitamme. Tulemme Kurunsaaren johdolla luomaan palveluita, joilla asiakkaamme pystyvät leikkaamaan energiaan liittyviä kustannuksia, ja edistämään vastuullisella tavalla vihreän murroksen etenemistä”, hallituksen puheenjohtaja Markus Tykkyläinen toteaa. ”Käynnissä oleva energiamurros ja poikkeuksellinen tilanne sähkömarkkinoilla koskettaa jokaista sähkönkäyttäjää ja -tuottajaa. Uudenlaista lähestymistapaa ja uu