Lumme Energian Energiajohtajapalvelu täydentyy yhteistyössä Granlundin kanssa

Lumme Energia ja Granlund Consulting aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on tarjota Lumme Energian ja sen tytäryhtiön Solarigo Systems:n yritysasiakkaille parempaan energiatehokkuuteen tähtääviä konkreettisia lisäarvopalveluita. Granlundin kokonaisvaltaiset asiantuntija- ja konsultointipalvelut täydentävät juuri lanseeratun Energiajohtajapalvelun kokonaisuutta.

Energiatehokkuuden parantaminen tuo säästöjä ja auttaa oman energian hallinnassa

Energiajohtajapalvelussa asiakasyrityksen energianhallinta-asioita hoidetaan kokonaisvaltaisesti ja vapautetaan asiakkaat oman ydinliiketoimintansa kasvattamiseen ja kehittämiseen. Asiantuntijakumppaneiden avulla Energiajohtajapalvelu auttaa asiakkaita oman energian hallinnassa.

–Yrityksille energianhallintaan liittyvät kustannukset ovat yksi suurimmista kulueristä ja energianhallintaan liittyvät vastuut voivat olla useiden henkilöiden, toimipisteiden tai kumppaneiden hoidettavana. Nämä voivat aiheuttaa helposti epävarmuuden ja hallitsemattomuuden tunnetiloja. Haluamme auttaa asiakkaitamme ja uskomme selkeän ja kokonaisvaltaisen Energiajohtajapalvelun ja siihen kiinteästi liittyvien asiantuntijakumppaniemme, kuten Granlundin energiatehokkuuden konsultointipalvelujen tuovan konkreettisen avun. Hallinnantunteen lisäksi Energiajohtajapalvelu tuo selkeitä kustannussäästöjä, toteaa Lumme Energian yritysmyynnin liiketoimintajohtaja Janne Laine.

Suunnitelmallisuudella, mittaamisella ja seurannalla tuloksiin

Epävarmuutta energianhallintaan ja paremman energiatehokkuuden saavuttamiseen tuovat myös teknologiakehityksen kiihtyvä vauhti, sähkömarkkinahintojen voimakkaat heilahtelut mm. voimakkaiden sääilmiöiden vaihtelujen vuoksi, rahoitusmarkkinoilla tapahtuvat muutokset ja muutokset lainsäädännössä. Vastuullisuus on noussut merkittävään asemaan viime aikoina niin yhteiskunnassa kuin asiakkaiden arvoissakin ja tähän liittyen energiatehokkuuden parantaminen on hyvin tärkeää.

–Erilaisiin energiatehokkuushankkeisiin lähteminen sekä näiden raportointi ja analysointi voi olla hankalaa, koska tätä tehdään hanke kerrallaan, ilman muun korjausvelan huomioimista tai pitkän tähtäimen suunnittelun mukaan ottamista. Tähän Granlundin palvelut tuovat ratkaisuja ja yhdessä Energiajohtajapalvelu-konseptin avulla asiakkaamme saavat energianhankintaan, energiatehokkuuteen, uusiin teknologioihin ja raportointeihin liittyvät palvelut optimoidusti ja keskitetysti samassa kokonaisuudessa ja raporteissa -yhdellä kirjautumisella ja kaikki samassa paikassa, linjaa Janne Laine.

-Kiinteistöomistajilla on kasvava tarve osoittaa toimintansa olevan hiilineutraalia ja energiatehokasta. Nyt Lumme Energian asiakkailla on helppo tapa lähteä rakentamaan polkua kohti hiilineutraaliutta kannattavasti, sanoo Head of Service Business Asta Autelo Granlundilta. Energiatehokkuusratkaisujen hienous on siinä, että ne tuovat aina tuottoa sijoitetulle pääomalle, parantavat sisäolosuhteita, alentavat kiinteistön korjausvelkaa ja sitä kautta parantavat kiinteistön arvoa. Energiajohtaja palvelun kautta ensimmäisen askeleen ottaminen on helppoa.