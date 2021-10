Lumoa ja Futurelab Finland yhteistyöhön: Tekoäly tukemaan asiakaskokemuksen kokonaisvaltaista kehitystä

”Olemme hyvin iloisia uudesta kumppanuudestamme Futurelab Finlandin kanssa”, sanoo Johanna Sinkkonen, Lumoan toimitusjohtaja ja yksi perustajista.



”Futurelab Finland on tehnyt pitkäjänteistä työtä asiakaskeskeisen ajattelun ja toimintamallien kehittämisessä, ja olemme jo aiemmin tehneet yhteistyötä eri asiakkuuksien kautta. Nyt olemme sopineet yhteistyömme viemisestä pidemmälle niin, että jo projektien alkuvaiheessa voidaan hyödyntää Lumoan tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet. Toisaalta myös omat asiakkaamme voivat yhteistyön kautta saada Futurelab Finlandista vauhdittajan kehittämishankkeisiinsa”, Johanna jatkaa.



Myös Futurelab Finlandin perustaja, Kari Korkiakoski, on yhteistyön tarjoamista mahdollisuuksista innoissaan.



”Meille asiakkaan tarpeet ja tavoitteet ovat aina ensisijainen lähtökohta toiminnassa ja miettiessämme heille parhaiten toimivia ratkaisuja. Lumoa on viime vuosien aikana osoittautunut useissa hankkeissa tärkeäksi mahdollistajaksi asiakaskeskeisten toimintamallien kehittämisessä, mm. tuomalla eri lähteistä saatavat asiakaspalautteet ja viestit samaan näkymään. Lumoan avulla aikaa ei enää kulu palautteiden läpilukemiseen ja kategorisointiin ja voimme sen sijaan keskittyä asiakkaan kehitystarpeiden tunnistamiseen.”



Lisätietoa Futurelab Finlandista:



Futurelab Finland auttaa yrityksiä menestymään asiakaskokemuksen avulla. Menetelmiemme ja osaamisemme avulla sisällytämme asiakaskokemuksen aidoksi osaksi yrityksen strategiaa, toimintamalleja ja kulttuuria.



futurelab.fi / kari.korkiakoski@futurlab.fi



Lisätietoa Lumoasta:



Lumoa on asiakaskokemuksen asiantuntijoiden vuonna 2016 perustama suomalainen yritys. Lumoan tekoälyyn pohjautuva alusta tuo yhteen asiakkaan äänen kaikki lähteet ja tunnistaa niistä tärkeimmät asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat seikat. Automaattisesti priorisoitujen ja selkeiden oivallusten pohjalta yritykset voivat helposti tehdä ja seurata toimenpiteitä asiakaslähtöisyyden systemaattiseksi kehittämiseksi.



Lumoa.me / johanna@lumoa.me