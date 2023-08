Lumoava Kangasala – neljä julkista taideteosta valmistunut kaupunkiin

Kangasalan kaupungin taidekoordinaattori Eljas Suvanto on innoissaan. Kesällä valmistuneet teokset ovat taideohjelman ensimmäiset tilatut julkiset taideteokset.

"Nämä teokset ovat hieno osoitus Kangasalan elinvoimaisuudesta ja kaupungin sitoutumisesta tukea kaupunkilaisten hyvinvointia julkisen taiteen avulla”, Suvanto toteaa. “Kangasalan ohella ne rikastuttavat koko Pirkanmaan julkisen taiteen kenttää.”

“Pekka Jylhä on konkarikuvanveistäjä, jonka koko tuotannossa Peili-teos edustaa kiehtovan pelkistettyä ja minimalistista puolta. Matti Kalkamon teos on tietyllä tavalla jatkumoa Kalkamon Hämeenlinnan poliisilaitoksen teokselle. Ninni Luhtasaari on kovassa nosteessa, ja hänen taiteeseensa voi tutustua tänä kesänä myös Mäntässä ja taidekeskus Purnussa. Aino Louhi on suomalaisessa sarjakuvataiteen kentässä iso nimi ja tuo nyt ilmaisuaan hienosti tilalliseen muotoon”, Suvanto jatkaa.

Myös Lumoava Kangasala -ohjelman sopimuskumppani Public Art Agency Finlandin toimitusjohtaja Maija Kovari on tyytyväinen. "Olemme olleet kaupungin apuna näissä hankkeissa taidekilpailujen valmistelusta saakka, eli useamman vuoden ajan. On aina mahtavaa nähdä lopulta pitkän prosessin tulos, eli valmis taideteos. Tämä kesä onkin oikea juhlakesä, kun valmistuu näin monta keskenään erilaista kiinnostavaa teosta!" Kovari sanoo.

Taiteilijat myös tyytyväisiä

Taiteilijat ovat iloisia ja ylpeitä teostensa valmistumisesta. "Odotan innolla, että koulun käyttäjät pääsevät teoksen äärelle. Uskon, että taide arkisessa ympäristössä luo avoimen ilmapiirin itsensä ilmaisuun ja tunteiden käsittelyyn”, Ninni Luhtasaari kertoo.

Luhtasaaren tavoin Pekka Jylhä toivoo, että kaupunkilaiset ottavat teoksen omakseen. “Peili on äärettömyyden maisema, josta voi löytää itsensä; se tarjoaa puitteet, joissa pääsee hieman kokeilemaan rajojaan ja inspiroitumaan. Teos luo visuaalisen ja toiminnallisen ympäristön, joka houkuttelee osallistumaan ja leikkimään”, Jylhä kertoo.

Aino Louhi on erityisen mielissään siitä, että hän sai tehdä teoksen päiväkodin tiloihin pienimpien lasten nähtäväksi. “Varhaislapsuuden kuvamuistot ovat minulle itselleni edelleen hyvin tärkeitä”, Louhi toteaa.

Kuhmalahden koulun moniosaista veistoskokonaisuutta Matti Kalkamo kuvailee rytmisesti vaihtelevaksi ja mielenkiintoiseksi. “Harakoiden yllättävät sijoituspaikat mahdollistavat löytämisen riemua. Kansanuskomuksista vapaa teos osoittaa kunnioitusta kauniille, eloisalle ja viisaalle linnulle”, Kalkamo täsmentää.

Teosten julkistus myöhemmin syksyllä

Jylhän ja Luhtasaaren teokset julkistetaan Lamminrahkan Katufiestassa 2.9. taiteilijapaneelin merkeissä. Suvanto toivoo, että mahdollisimman moni kaupunkilainen pääsee paikalle. Louhen teos esitellään päiväkodin käyttäjille syyskuussa, kun taas Kalkamon teos Kuhmalahdella on tarkoitus julkistaa yhdessä uudistuvan koulurakennuksen kanssa.

”Haluamme pitää teokset kaupunkilaisten saavutettavissa, ja esimerkiksi Pica pica -teosta ja Peiliä voi jo ihastella koulurakennusten ulkopuolella. Louhen teoksesta on tarkoitus pitää myöhemmin avoin tilaisuus kaupunkilaisille. Lamminrahkan koulukeskuksessa toimii lisäksi nuorisotilat, ja sillä on myös muuta iltakäyttöä”, Suvanto jatkaa.

Taideteokset on liitetty osaksi Kangasalan kaupungin taidekokoelmaa, ja kaupunki aikoo lisätä julkisen taiteen tietoutta kanavissaan. Esimerkiksi kaupungin kulttuuripalveluiden verkkosivuille on tulossa tarkemmat kuvaukset nyt valmistuneista taideteoksista ja taiteilijoista. Samaten esille on tarkoitus tulla tietoa kaupungin vanhemmista julkisista taideteoksista, jotka ovat syntyneet ennen Lumoava Kangasala -ohjelmaa.

”Kangasalla on entuudestaan julkisia taideteoksia ja muistomerkkejä, jotka yhtä lailla ovat osa kaupungin julkisen taiteen historiaa. Lumoava Kangasala -ohjelma on luonnollista jatkumoa tälle perinteelle”, Suvanto kertoo.

Kangasala jatkaa panostamista kaupunkilaisten hyvinvointiin ja julkiseen taiteeseen. ”Seuraavaksi meillä on tiedossa uudistuva Ruutanan koulu yhdessä taiteilija Maisa Majakan kanssa”, Suvanto muistuttaa.