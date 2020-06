Lumoudu kaupunkiluonnosta -näyttely Villa Elfvikin luontotalossa 24.6.-16.8.2020

Miksi luonnon monimuotoisuus on tärkeää, mikä sitä uhkaa ja mitä sinä voit tehdä sen turvaamiseksi? Tervetuloa lumoutumaan kaupunkiluonnosta ja hakemaan konkreettisia toimintavinkkejä!

Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on tällä hetkellä yksi suurimmista ympäristöongelmista. Ihminen on osa luontoa ja täysin riippuvainen sen tarjoamista palveluista. Esimerkiksi pölyttäjien väheneminen uhkaa ruoantuotantoa, sillä yli 75 prosenttia maapallon tärkeimmistä ruokakasveista on ainakin osittain riippuvaisia eläinpölytyksestä.

Valinnoillamme on vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Voit vaikuttaa sekä paikallisesti että globaalisti monin eri tavoin. Näyttelystä löydät luonnon monimuotoisuutta edistäviä ratkaisuja niin omalle pihalle, retkeilyyn kuin ruokapöytäänkin. Pihapiiriin levittäytyvä rastipolku esittelee Elfvikissä tehtyjä luontotekoja.

Luonnon monimuotoisuutta pyritään huomioimaan myös Espoon kaupungin toimissa. Tärkeimmät viheryhteydet huomioidaan, lahopuuta säästetään metsien hoidossa ja vieraslajeja torjutaan. Näyttelystä saat myös tietoa, mitä voit omalta osaltasi tehdä yhteisten luontoalueidemme hyväksi.

Näyttely on tehty Villa Elfvikin luontotalossa osana Espoon ympäristökeskuksen Lumoudu kaupunkiluonnosta 2020 -teemavuotta. Sen sisällöstä ja ulkoasusta on vastannut projektityöntekijä Anna Hakala. Näyttelyä voi jatkossa lainata muuallekin.

Villa Elfvikin luontotalo (Elfvikintie 4) on avoinna ma-pe klo 9-16 ja la-su klo 10-16. Café Elfvik on avoinna viikonloppuisin talon aukioloaikoina. Sisäänpääsy luontotaloon on maksuton.