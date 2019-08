Luomuksen vuosikertomus julkaistu – aineiston digitointi etenee

Luonnontieteelliseen keskusmuseon Luomuksen vuosikertomus vuosilta 2017-2018 on julkaistu verkkosivustona. Vuosikertomus on läpileikkaus Luomuksen viimeaikaiseen tutkimukseen ja toimintaan, juhlaan ja arkeen. Kohokohtina esiin nousevat digitalisaation huima kehitys, Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan evoluutiopuun avaaminen yleisölle vuonna 2017 ja Luomuksen toiminnan elpyminen budjettileikkauksista aiheutuneiden kriisivuosien jälkeen.

Vuosikertomuksen sisältöä on elävöitetty ensimmäistä kertaa myös videoin. Johtaja Leif Schulmanin näkemykset kuluneista vuosista on kuvattu Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa. Hän kertoo muun muassa Luomuksen digitalisaatiotyön etenemisestä ja tulevaisuudesta. Schulman arvioi, että museon valtavat kokoelmat on kokonaisuudessaan digitoitu vuonna 2035. Luomuksen vaalimien luonnontieteellisten kansalliskokoelmien 340-vuotisjuhlavuonna 2018 valmistuneet videot kertovat Luomuksen toiminnasta ja kokoelmien merkityksestä tutkimukselle.