Luomuruoka: Uusia sääntöjä alan tukemiseksi

Euroopan parlamentti hyväksyi uudet luomutuotantoa ja luomutuotteiden pakkausmerkintöjä koskevat säännöt torstaina. Tarkoituksena on edistää luonnonmukaista tuotantoa EU:ssa.

Mepit hyväksyivät uudet säännöt äänin 466 puolesta, 124 vastaan, 50 tyhjää. Parlamentti ja neuvosto pääsivät alustavaan sopuun säännöistä jo kesäkuussa 2017.



Uusien sääntöjen tärkeimmät kohdat:



Luomutuotteiden korkean laadun varmistaminen



- Tiukat, riskiperusteiset tarkastukset tuotantoketjun kaikissa vaiheissa: Tarkastuksia suoritetaan paikan päällä tuotannon kaikissa vaiheissa vähintään kerran vuodessa tai kerran kahdessa vuodessa, mikäli sääntöjenvastaista toimintaa ei ole löytynyt viimeisen kolmen vuoden aikana.



- Tuontituotteiden pitää jatkossa noudattaa EU-standardeja: Tämänhetkisten vastaavuutta koskevien sääntöjen mukaan EU:n ulkopuolisten tuotteiden pitää noudattaa samankaltaisia muttei identtisiä sääntöjä. Näistä säännöistä luovutaan viiden vuoden kuluessa, minkä jälkeen EU:n markkinoille tuotavien EU:n ulkopuolisten tuotteiden pitää noudattaa EU-standardeja luomumerkinnän saamiseksi



EU:n luomutuotannon tehostaminen



- Luomusiementen ja -eläinten tarjonta markkinoilla: Tarkoituksena on lisätä tarjontaa vastaamaan luomutuottajien tarpeita. Tavanomaisten siementen ja eläinten käytön sallivat poikkeukset ovat voimassa vuoteen 2035 saakka.



- Sekatilat: Maatilat, joilla on sekä tavanomaista että luonnonmukaista tuotantoa, sallitaan kunhan nämä kaksi tuotantotapaa on erotettu toisistaan selkeästi.



- Pientuottajien luomusertifikaatit: Pientuottajien ryhmätodistukset säästävät aikaa ja rahaa luomutuotantoon siirryttäessä.



Kemiallisten torjunta-aineiden ja synteettisten lannoitteiden pitoisuuksien välttäminen

- Varotoimenpiteet: Maanviljelijöiden ja muiden elintarvikeketjun toimijoiden pitää ottaa käyttöön uusia toimenpiteitä, joilla epäpuhtaudet voitaisiin välttää. Mikäli kielletyn torjunta-aineen tai lannoitteen pitoisuuksia epäillään löytyvän, luomumerkintää ei pidä käyttää ennen tutkintaa. Mikäli tuottaja on tarkoituksenmukaisesti rikkonut sääntöjä tai ei ole toiminut varotoimenpiteiden mukaisesti, menettää tuote luomumerkinnän.



- Jäsenmaat voivat jatkossakin soveltaa käytössä olevia ei-sallittujen aineiden raja-arvoja. Näiden maiden pitää kuitenkin sallia tuontituotteet muista EU-maista, kunhan nämä tuotteet noudattavat EU-sääntöjä.



Poikkeus kasvatusalustojen käyttöön Pohjoismaissa



Uusissa säännöissä luomutuotannon perustaksi määritellään maapohjainen tuotanto. Uusien sääntöjen myötä luomutuotteiden viljely kasvatusalustoilla ei siis enää ole mahdollista EU:ssa.



Neuvoston ja parlamentin hyväksymän poikkeuksen mukaan Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa kasvatusalustoja käyttävät tilat voivat kuitenkin jatkaa käyttöä vuoteen 2030 saakka.



Lisätietoa säännöistä on luettavissa aiemmasta lehdistötiedotteesta ja taustamuistiosta.



Kommentti



“Nämä säännöt tarjoavat varmuutta ja selkeyttä sekä maanviljelijöille että kuluttajille EU:ssa. Uusi lainsäädäntö tulee parantamaan luomutuotteiden laatua. Samalla vastataan nopeasti kasvavan luomutuotannon tarpeisiin”, sanoi esittelijä Martin Häusling (Greens/EFA, Saksa).



Seuraavaksi



Neuvoston pitää vielä hyväksyä uudet säännöt. Tämän jälkeen säännöt astuvat voimaan tammikuussa 2021.