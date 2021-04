Luomutuotteiden ostaminen helpottuu: Suomen suurin luomutuotteiden verkkokauppa tuo luomutuotteet kotiovelle

Suomalaisista yli puolet käyttää luomutuotteita säännöllisesti ja kuluttajat haluavat suosia ympäristöystävällisiä valintoja. Luomukaupan kasvua jarruttaa kuitenkin se, että luomutuotteiden valitseminen koetaan vaivalloiseksi. Uusi luomutuotteiden verkkokauppa Luomuntarina.fi vastaa haasteeseen: sen laajasta valikoimasta koko ostoskassin voi koota luomutuotteista.

Kiinnostus luomutuotteita kohtaan kasvaa vuosi vuodelta, ja luomutuotteet ovat osa jo yli 2,2 miljoonan suomalaisen aikuisen arkea. Luomutuotteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti, koska kuluttajat haluavat tehdä kestäviä ratkaisuja arjen valinnoissaan (Luomun kuluttajabarometri 2019, ProLuomu ry). Luomutuotteiden löytäminen tavallisten tuotteiden joukosta koetaan kuitenkin hankalaksi, ja luomutuotteiden hintataso mielletään kalliiksi.

Luomuntarina.fi-verkkokauppa tuo luomutuotteet helposti kuluttajien saataville. Verkkokaupan valikoimaan kuuluu yli 1000 luomutuotetta, joilla kaikilla on luomumerkki. Muita kilpailuvaltteja ovat kohtuullinen hintataso, tarkasti valitut tuottajat ja yhteistyökumppani sekä maanlaajuiset toimitukset.



”Meillä kaikki tuotteet ovat taatusti 100 % luomua. Asiakas tietää siis ostavansa luomua varmistamatta tätä erikseen jokaisen tuotteen kohdalla. Valikoima on Suomen kattavin ja hinnat kilpailukykyiset”, kiteyttää verkkokaupan omistajayhtiön Seulo Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Toivonen Luomun tarinan liikeidean.



Arjen luomutuotteita suoraan kotiovelle



Luomun tarinan laajasta valikoimasta löytyy tuotteita miltei jokaiseen päivittäistavarasegmenttiin – ruokatarvikkeista superfoodeihin ja päivittäiskosmetiikasta hygieniatuotteisiin. Tuotevalikoima laajenee ja monipuolistuu nopeasti.



”Asiakkaamme Etelä-Suomessa voivat koota koko ostoskassin pelkistä luomutuotteista, sillä maan eteläosiin toimitamme kotiovelle saakka myös laajan valikoiman kylmäkuljetusta vaativia tuotteita. Muualle Suomeen emme toistaiseksi tee kylmäkuljetuksia, mutta muut valikoimamme tuotteet toimitamme kotiin tai noutopisteisiin kaikkialle Suomessa. Toimitushintamme ovat myös hyvin edulliset, parhaimmillaan kotiinkuljetus on maksuton”, kertoo Toivonen.



Luomu on tarinoita



Luomutuotteiden takana on ajatus kestävästä ja ympäristöystävällisestä kuluttamisesta. Luomutuotteet tuotetaan luonnonmukaisesti ilman kemiallisia torjunta-aineita ja keinolannoitteita sekä eläinten hyvinvointia vaalien. Puhtaus ja torjunta-aineettomuus sekä hyvä maku ja terveellisyys korostuvat myös kuluttajilla luomun tärkeimpinä ostoperusteina.

”Tällaisten arvojen takana on valtava määrä kiehtovia tarinoita niin luomutuotteista, niiden tuottajista kuin luomutuotteita suosivista kuluttajista. Luomutuotannon edelläkävijät haluavat tuottaa tuotteita ympäristöystävällisesti ja valveutuneet kuluttajat haluavat tietoa ostamistaan tuotteista ja niiden tekijöistä. Luomun tarinan kautta haluamme kertoa näitä tarinoita, joiden perustana on halu tehdä hyvää, tukea kestävää kehitystä ja toimia ympäristön hyväksi”, Toivonen sanoo.