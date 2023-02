Luonnon monimuotoisuuden edistäminen näkyväksi Helsingissä

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 14.2.2023 14.2.2023 18:43:39 EET | Tiedote

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 14. helmikuuta 2023. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätösasiakirjat verkossa>> Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Kokouksen päätöstiedotteet julkistumisessa verkkosivuille on teknisiä ongelmia. Päätöstiedote on tämän viestin liitteenä.