Luonnontieteellinen museo 100 vuotta – tule mukaan juhlimaan!

Moni muistaa entisen Eläinmuseon, nykyisen Luonnontieteellisen museon, parvekkeella olleet puiset kirahvit, jotka siirtyivät kesällä 2019 Sompasaunalle. Parveke on odottanut uusia asukkaita ja tänään 27. helmikuuta reviirin on ottanut haltuunsa kolmimetrinen karhu nimeltä Urho. Veistos on taiteilija Eliya Zweygbergin tuotantoa ja tehty kuumasinkitystä teräsverkosta.

– Urhon luomisprosessin myötä olen tutustunut paremmin kansalliseläimeemme. On ollut todella antoisaa päästä työstämään näin isoa teosta, johon tehdään laajaa pintaa, ihan eri tavalla kuin mihin olen tottunut aikaisemmissa töissäni, Zweygberg iloitsee.

– Veistoksen koon ja mittasuhteiden lisäksi karhun muodot ovat tuoneet mukavaa haastetta. Karhun muotoihin vaikuttaa paljon paksu karva- ja rasvakerros, ja eläimen rakennetta on vaikeampi hahmottaa kun lihaksia ja jänteitä ei ole näkyvissä.

Urhon kaveriksi museon oven yläpuolelle on muuttanut huuhkaja, joka on vielä vailla nimeä. Tässä kaipaamme yleisön apua. Osallistu siis nimikilpailuun 5.3. mennessä! Palkintona on vuosikortti Luomuksen yleisökohteisiin. Nimi julkaistaan 8.3. Osallistu täällä.

Keväällä pidetään etkot

Juhlavuosi jatkuu kevään aikana etkoilla museolla, jossa on tarjolla uudenlaisia kokoelmakierroksia sekä lapsille että aikuisille. Lauantaisin järjestettävä toiminnallinen työpaja Karvoja, luita ja siiveniskuja sopii perheille, treffipariskunnille ja ystäväporukoille – aivan kaikille viisi vuotta täyttäneille. Lippuja voi noutaa museon kassalta tapahtumapäivinä. Työpajat sisältyvät pääsylipun hintaan.

Toukokuussa käynnistyvät myös kauan odotetut kierrokset museon kellareiden kokoelmahalleihin. Tämä lisämaksullinen erikoiskierros on tarjolla nuorille ja aikuisille.

Kaikki museovieraat pääsevät kurkistamaan museon toimintaan aulaan sijoitettavan taiteilija-kuvittaja Heta Nääsin piirtämän, koko seinän kokoisen kuvan avulla. Kuvassa nähdään lapset museotyöntekijöinä työskentelemässä muun muassa kokoelmien, DNA-laboratorion, digitointilinjaston ja konservoinnin parissa.

Kesä on monimuotoisen juhlinnan aikaa

Kesän kynnyksellä juhlat pääsevät kunnolla vauhtiin, kun uusi juhlanäyttely avataan yleisölle perjantaina 2.6.

Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen eläintieteen yksikön kokoelmat ovat muuttaneet Pohjoiselle Rautatiekadulle 1923. Kimnaasi-saliin rakentuva vaihtuva Juhlat metsässä -näyttely juhlistaa tätä tapahtumaa ja Luonnontieteellisen museon syntymää kertomalla nykytutkimuksesta, seurannoista, konservoinnista, kokoelmista ja näyttelytoiminnasta. Eli kaikesta mitä museorakennuksessa nykyään tapahtuu! Lisäksi mukana on osio, jossa mietitään, miten jokainen meistä voi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen. Näyttely on auki vuoden 2024 loppuun.

Näyttelyn käsikirjoituksen tekemiseen ja aiheiden valintaan ovat osallistuneet Luomuksen asiantuntijat eläinkunta- ja hyönteistiimeistä. Kohderyhmänä ovat lapset ja lapsiperheet, joten näyttelyssä saa koskea, kokeilla ja innostua luonnosta.

Museolla juhlat jatkuvat kesän ajan näyttelyn merkeissä, mutta luonto on kuitenkin seinien ulkopuolella, jonne päästään lepakkotutkija Thomas Lilleyn ja juhlanäyttelyn suunnittelijan Salla Mehtälän matkassa. Parivaljakko hyppää pyörien selkään maailman ympäristöpäivänä 5.6. ja seikkailee viikon ajan Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa kohdaten muita luomuslaisia niin eteläsuomalaisissa metsissä, rannoilla, kedoilla kuin pientareilla. Reitin varrella etsitään vastauksia muun muassa siihen miksi luonnon havainnointi ja luonnontieteelliset kokoelmat ovat muuttuvassa maailmassa yhä tärkeämpiä. Retkeä voit seurata Luomuksen verkkosivuilla ja somekanavissa.

Juhlissa pitää tietenkin aina olla myös kukkia. Museon sisäpiha muuttuukin kesän aikana niityksi, joka toivottavasti on loppukesällä kauneimmillaan! Havaintoja niityn lajistosta kerätään tietenkin iNaturalistiin, eli kaikille avoimeen mobiililajintunnistuspalveluun, jota Luomuksen lajitietokeskus ylläpitää Suomessa.

Syksyllä juhlitaan sisällä

Syksyllä juhliin saapuu tähtivieras eli viime kesänä Suomenlahdelle eksynyt mursu, jonka museon taitavat konservaattorit ovat laittaneet juhlakuntoon. Tarkka päivämäärä selviää hieman myöhemmin.

Syksyllä on tiedossa vielä yllätysohjelmaa erityisesti aikuisille asiakkaillemme. Seuraa siis juhlavuoden tiedotusta Luomuksen Facebook-sivuilla, Instagramissa ja Twitterissä, jotta pysyt menossa mukana!