Luonnosta luovuutta ja levollisuutta - Eeva Ahosen akvarelleja Villa Elfvikissä 4.12. alkaen

Näyttelyssä on esillä Villa Elfvikin ympäristön ja Lapin luonnon inspiroimia akvarellimaalauksia. Eeva Ahonen on Laajalahdessa asuva Villa Elfvikin ystävät ry:n aktiivinen jäsen. Maalausharrastuksen hän aloitti eläkepäivinään. Näyttely on esillä 4.12.2019 - 26.1.2020.

Eeva Ahonen: Kurkisuo.

”Elfvikin metsäluonnon värit ja muodot huumaavat, ja inspiroivat maalaamaan.” Ahonen haluaa teoksillaan houkutella ihmisiä hakemaan luonnosta levollisuutta ja luovuutta, jota se hänellekin on tarjonnut. Lapsuutensa Laajalahdessa viettänyt Ahonen palasi työelämän jälkeen alueelle asumaan ja viettämään vanhuuden päiviä. Hän käy Elfvikin metsässä säännöllisesti kävelemässä, kuntoilemassa ja rauhoittumassa. ”Laajalahden rannat ja metsät sekä Tarvon sillat ovat minulle rakkaita jo lapsuudesta ja nuoruudesta. Kesäpäivinä saatoimme ystävien kanssa käydä uimassa useita kertoja päivässä ja välillä onkia. Talvella luistelimme Munkkiniemeen,” muistelee Ahonen. Näyttely johdattaa luontotalon kävijät Villa Elfvikin ystävät ry 25 vuotta -juhlavuoteen. Yhdistys on perustettu tukemaan Villa Elfvikin luontotalon toimintaa vuonna 1995. Tavoitteena on myös edistää ympäristötietoisuutta ja -kasvatusta Espoon kaupungissa. Villa Elfvikin luontotalo on avoinna ma-pe klo 9–15 ja su klo 10–16. Itsenäisyyspäivänä 6.12., uudenvuodenpäivänä 1.1. ja loppiaisena 6.1. klo 10–16. Suljettu joulunpyhinä 24.-26.12.2019. Café Elfvik on avoinna sunnuntaisin ja pyhinä talon aukioloaikoina. Sisäänpääsy luontotaloon on maksuton.

