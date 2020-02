Luonto lähtökohtana Kuntsin modernin taiteen museon uudessa näyttelyssä

Kuntsin modernin taiteen museossa avautuu 22. helmikuuta näyttely By Nature, joka tarjoaa monipuolisen katsauksen kutsuttujen nykytaiteilijoiden ilmaisuun.

“Luonnolla on keskeinen rooli työskentelyssäni pyrkiessäni tuottamaan materiaaleja, joita voin käyttää mahdollisimman pitkään. Työhöni vaikuttavat ympäristöt, joista löydän itseni. Löydän yhteyksiä ympäröivästä luonnosta ja sisäisestä maisemastani. Näyttelyn teema By Nature herättää minussa kysymyksen, mitä suomenruotsalaisessa identiteetissä pidetään pohjalaisena luontona.“ – Moa Cederberg

Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat ovat joko Pohjanmaalla syntyneitä tai tänne muuttaneita, ja alueelle juurtuneita. Taiteilija voi tuntea itsensä suomalaiseksi ja edelleen pohjalaiseksi, vaikka olisi syntynyt Kolumbiassa, Saksassa tai Romaniassa.

Luonto on näyttelyn lähtökohtana, mutta perinteisen näkökulman lisäksi teokset käsittelevät sitä, miten luonto koetaan ja tulkitaan. Kuvien lisäksi taiteilija siirtää katsojalle luonnosta muodostuvan tunnelman ja ympäristön. Ne voivat olla tiedostamattomia myös taiteilijalle itselleen.

Tiedostamaton prosessi on tärkeä osa luovan taiteilijan työtä ja vaikuttaa siihen, miten hän lähestyy luontoa luontevimmalla tavalla. Tässä leimautuvat myös se ilmapiiri ja ympäristö, jossa hän asuu, eli Pohjanmaalla.

Näyttelyssä näkökulmina tasapainoilevat sekä luonto kohteena, että taiteilijan subjektiivisesti kokema luonto. Osalle taiteilijoista luonto on selkeä lähtökohta. Toiset taiteilijat taas kokevat omat ajatuksensa ympäröivästä maailmasta tärkeimmiksi, jolloin ne toimivat myös teosten lähtökohtina.

Uniikit teokset syntyvät näyttelytilaan

Näyttely esittelee teoksia, joita ei aiemmin ole nähty Pohjanmaalla. Osa teoksista on toteutettu nimenomaan tähän näyttelyyn. Esimerkiksi John Courtin performanssiin pohjautuva prosessiteosvalmistuu vasta näyttelyn kuluessa ja Heidi Katajamäki toteuttaa teoksensa suoraan näyttelytilaan.

Teoksessaan The Nature of Fear Dragos Alexandrescu on käyttänyt metsän kuvaamisessa yksinkertaisia menetelmiä ja työstänyt kuvamateriaalia siten, että lopullinen teos saa katsojan tuntemaan kauhua. Albert Braunin teoksissa voi havaita poliittisia kannanottoja, mutta näyttely esittelee myös visuaalisesti suoria tulkintoja luonnosta, kuten Malin Franzén ja Patricia Rodas osoittavatteoksissaan.

Yhteiskunnallista kritiikkiä voi tulkita Oscar Hagenin teoksessa, joka näyttää toteen myös alueen nurjia puolia. Robert Back yhdistää digitaalisiin maalauksiinsa luontevasti luonnontieteellisesti tarkan visuaalisuuden ja nykyteknologian. Näyttelyn on kuratoinut tuottaja Marcus Lerviks.

By Nature on esillä Kuntsin modernin taiteen museossa 22.2.–19.4.2020. Näyttelyyn osallistuvat taiteilijat ovat Dragos Alexandrescu, Robert Back, Albert Braun, Moa Cederberg, John Court, Malin Franzén, Oscar Hagen, Heidi Katajamäki ja Patricia Rodas.

Tapahtumia ja oheisohjelmaa näyttelyn aikana

John Courtin performanssiin pohjautuva prosessiteos valmistuu näyttelyn kuluessa. Pitkäkestoiset performanssit (6 h) järjestetään 7.3., 21.3., 4.4. ja 18.4. klo 11-17.

Yleisöopastukset Kuntsilla ovat sunnuntaina 1.3. ja 5.4. ruotsiksi klo 13 ja suomeksi klo 14.

Tiedotuskuvia: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/x21PfWDFgo9796ly/fo

Taiteilijainfo: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/bT7ujBirDfOna0Lt/d