Luontoteemainen messutalo kohoaa Rakenna & Sisusta -messuille

Jaa

Tiedote 21.1.2019. Rakenna & Sisusta -messut Turun Messukeskuksessa esittelevät yleisölle rakennusalan yrityksiä ja osaamista 8.-10.2. Näytteilleasettajia on tapahtumassa noin 250 yritystä, ja tapahtuma onkin lounaisen Suomen alan suurin messutapahtuma. Esillä on mm. lukuisia kauden uutuustuotteita. Rakentajien ja remontoijien tietopaketille on käyttöä, sillä Varsinais-Suomen alueella on myönteistä liikehdintää ja mm. työpaikkoja on hyvin tarjolla.

Messutalo

Tänä vuonna tapahtuman erikoisuutena on 150 m² messutalo. Messutalossa ovat aidot kodin tilat, kuten kylpyhuone, keittiö ja olohuone. Talossa on myös julkisivulautaa ja mm. lehtikuusesta rakennettu terassi. Messutalon terassilla on koko tapahtuman ajan mielenkiintoista ohjelmaa. Luvassa on mm. kotoilua ja arjen onnellisuutta. Luontoteemat sisustuksessa myös workshopin aiheena Luontoaiheita myös workshopissa. Luonto inspiroi sisustamaan -workshop järjestään messutalon työhuoneessa perjantaina. Työpajan vetävät visualisti ja valokuvaaja Hanna Leino ja floristi Annina Jaala-Myllyoja, Flör Kukka ja Puutarha.

Sisustusyrittäjä Kati Laituri kertoo yleisölle Sisustuksen trendeistä lauantaina. Messuilla puhutaan myös rakennusten kulttuurihistoriallisesta arvosta ja vaalimisesta. Aihetta avaa tapahtumassa rakennustutkija Eija Suna Turun Museokeskuksesta. Rakennustutkija Sanna Kupila puolestaan kertoo mitä suojelumerkintä talossa merkitsee.

Martin Aitan JP Virtanen puhuu messuilla sunnuntaina vanhojen tavaroiden suosiosta ja käytöstä nykysisustuksessa.



Grillissä oivallusruokaa Messutalon terassilla myös valmistetaan ruokaa. Lauantaina 9.2. kokki ja bloggaaja Alexander Trivedi valmistaa kaasugrillissä pitsaa ja kertoo muun muassa miten tehdä oivallusruokaa. Prkk ry (Perusrakentamisen ja Korjaamisen Kehittämiskeskus ry) järjestää messuilla ennakkoilmoittautuneille remontti- ja rakentajakoulua. Tapahtumassa ensiesitellään yleisölle myös Naantalin Asuntomessuja 2022. Messujen uutuudet osastoilla:

http://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/rakenna-sisusta/uutuudet-messuilla/ Messujen ohjelma:

http://www.turunmessukeskus.fi/ohjelma/rakenna-sisusta-ohjelma-2/ Yritykset messuilla:

http://www.turunmessukeskus.fi/naytteilleasettajat/rakenna-sisusta-naytteilleasettajat/

Yhteyshenkilöt

Kuvat Messutalo Lataa Alexander Lataa Kuva messuilta Lataa Kuva messuilta Lataa Messutalon sisustusmateriaaleja Lataa

Linkit