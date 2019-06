Luotettavaa työelämätietoa Oma luottamusmies-palvelusta

Ylemmät Toimihenkilöt YTN uudisti Oma luottamusmies-verkkopalvelunsa sisällöllisesti että visuaalisesti. Työelämän tietopalvelusta löytyy korkeakoulutetuille ja asiantuntijoille tietoa työsuhteen lainsäädäntöön sekä järjestäytymiseen liittyen.

- Olemme halunneet perinteisten oppaiden rinnalle luoda kanavan, joka keskittyy pääasiallisesti työelämän lainsäädäntöön, sanoo lakimies Niina Riipinen. - Selkeälle työelämätiedolle on tilausta ja uudistimme palvelumme sisältöä vastaamaan jäsenistöltä esiin tulleita tarpeita, Riipinen jatkaa.



Oma luottamusmies-palvelun rakennetta selkeytettiin ja työlainsäädäntöä käsitteleviä aihepiirejä lisättiin. YTN haluaa tarjota palvelulla luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa työelämästä jäsenilleen sekä muille, joita nämä asiat askarruttavat.



- Palvelun alkuperäisenä tarkoituksena on ollut myös tarjota tukea niille työpaikoille, joissa oikeaa luottamusmiestä ei ole ollenkaan, projektiasiamies Anne Granat-Jukakoski kertoo. - Lisäksi palvelumme on helposti saatavilla mihin tahansa aikaan vuorokaudesta ja se on kenen tahansa käytettävissä veloituksetta, muistuttaa Granat-Jukakoski.



Työsuhdetiedon lisäksi tarjolla on tietoa ammattiliittojen toiminnasta, järjestäytymisen merkityksestä ja se antaa korkeakoulutetuille mahdollisuuden etsiä itselleen sopivan liiton. Lisäksi palvelusta löytyy myös kevyempää sisältöä, kuten testejä. Palveluun voi tutustua osoitteessa omaluottamusmies.fi.



