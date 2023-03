Luottotoimittaja Thales toteuttaa uudet suomalaiset passit ja henkilökortit

Poliisihallitus valitsi jälleen Thalesin sähköisten turvallisten asiakirjojen toimittajaksi. Viisivuotinen sopimus Sopimus kattaa Suomen passien, henkilökorttien, oleskelukorttien ja oleskelulupakorttien suunnittelun, valmistuksen ja yksilöinnin sekä tarkistettujen asiakirjojen turvallisen toimituksen.

Lisäksi sopimus sisältää monia Poliisihallitusta tukevia palveluita, kuten väliaikaisen passin yksilöinnin, asiakirjojen varastoinnin, laskutuksen, raportoinnin ja palvelun seurannan. Sopimusta voidaan jatkaa kahdesti yhdeksi tai kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Tämä oli toinen kerta, kun Thales solmi sopimuksen Suomen passeista, henkilökorteista ja oleskeluluvista. Konsernilla on pitkä historia ja asiantuntemus erittäin turvallisten matkustusasiakirjojen ja henkilötodistusten tuottamisesta ja toimittamisesta yli 150 maahan. Thales on edistänyt suomalaisten asiakirjojen turvallisuutta vuodesta 1999, jolloin se kehitti suomalaisesta henkilöllisyystodistuksesta maailman ensimmäisen sähköisen polykarbonaattihenkilökortin.

Asiakirjojen turvallisuus perustuu korttien fyysisiin ominaisuuksiin, jotka ovat jo erittäin tehokkaita petoksia vastaan. Niissä on myös uusia väärentämisen estäviä ominaisuuksia sekä kokonaan uudistettu ulkoasu. Passin polykarbonaattitietosivun ja henkilökortin turvatekijät on suunniteltu täysin uusiksi ja päivitetty entistäkin suojatummiksi uudella Translucent-polykarbonaattirakenteella. Myös henkilökorttien valokuvan entistä suurempi koko ja passin paperisivun värikuva helpottavat todentamista. Sekä passien että henkilökorttien uutena ominaisuutena on 2D-viivakoodi, joka helpottaa koneellista tunnistamista ja lukemista.

Uusissa asiakirjoissa on hyödynnetty myös uusimpia tietoturvainnovaatioita. Tähän liittyy erityinen mahdollisuus päivittää asiakirjojen tietoturvaohjelmistoja osana Thalesin sitoutumista kyberturvallisuuteen.

Toimitus loppukäyttäjille säilyy ennallaan, ja toimitukset tapahtuvat pääosin jakelijan toimipisteisiin ympäri Suomea. Lupa-asiakirjojen jakelun hoitaa uusi toimija ja Thalesin alihankkija. Toimitusten palvelutarjonta kuitenkin laajenee, sillä passien lisäksi henkilökortit voidaan hankkia pika- tai express-toimituksella. Lisäksi express-toimitusten palveluverkosto kattaa aiempaa laajemman alueen.

"Suomen viranomaiset ovat tehneet yhteistyötä Thalesin kanssa vuosikymmeniä ja odotamme innolla jatkoa yhteistyölle. Tämän uudistuksen näkyvin tulos on passien ja henkilökorttien uusi ilme, jonka kuva-aiheena on Saaristomeri edustamassa suomalaista maisemaa", Poliisihallituksen lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen kertoo.

”Olemme erittäin ylpeitä Suomen Thalesille osoittamasta luottamuksesta, jonka ansiosta voimme edelleen toimittaa näitä maailmanluokan henkilötodistuksia suomalaisille. Thales on pitkälle erikoistunut digitaaliseen identiteettiin ja turvallisuuteen, ja meillä on laaja kokemus passien ja muiden henkilötodistusten toimittamisesta sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti”, sanoo Thales DIS:n Suomen toimitusjohtaja Tommi Nordberg.

Korttien tarjoaminen asiakkaille pidennetyllä elinkaarella on osa Thalesin sitoutumista kestävään kehitykseen. ​Thales tukee myös kestäviä projekteja maailmanlaajuisesti kompensoimalla kaikkien matkustamis- ja henkilöllisyysratkaisujensa hiilipäästöjä.