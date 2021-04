Luova kohtaaminen maustaa etäviikon

Jaa

Vaasan ammattikorkeakoulun sosionomikoulutuksen kansainvälinen viikko kokoaa yhteen asiantuntijoita ja opiskelijoita Belgiasta ja Suomesta. Kokemusten jakaminen antaa uusia näkökulmia muuttoliikkeeseen.

Erityislähetys Belgiasta sisältää vohveleita, sipsejä, keksejä, majoneesia, kahvia, karkkia sekä tietenkin belgialaista suklaata. Samantyyppisessä paketissa Suomesta Belgiaan lähti muun muassa ruisleipää, tyrnimehua, Mignon-munia ja hernekeittoa.

Herkkulähetykset ovat osa huolellista valmistautumista, jota Vaasan ammattikorkeakoulussa on tehty sosionomikoulutuksen kansainvälistä viikkoa varten. VAMK ja belgialainen Thomas Moren ammattikorkeakoulu jakavat tällä viikolla osaamistaan ja kokemuksiaan sosiaalialan työstä erityisesti maahanmuuttokysymysten ja maahanmuuttajien parissa.

Samalla opiskelijat ja opettajat kohtaavat toisiaan Teamsin välityksellä, ja tunnelmaa luodaan muun muassa maistelemalla toisen maan herkkuja virtuaalisessa illanvietossa.

Flanderin Mechelenissä sijaitseva Thomas More on Belgian suurin ammattikorkeakoulu, jonka kanssa VAMK on tehnyt yhteistyötä jo vuosia. Kansainvälistä viikkoa on vietetty tavallisesti vuorovuosin Vaasassa ja Mechelenissä, mutta pandemia katkaisi perinteen viime vuonna.

– Tänä vuonna järjestimme tapahtuman virtuaalisena, mutta pyrimme saamaan mukaan myös luentojen välissä tapahtuvaa vuorovaikutusta. Itse asiassa tulevilta tapahtumilta edellytetään yhä useammin myös virtuaalista ennakkovalmistautumista, joten olemme samalla tässä edelläkävijöitä, kertoo Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yliopettaja Riku Niemistö.

Ihmisiä liikkeessä

Kansainvälisen viikon teemana on migration eli muuttoliike. Sosionomeille paikasta toiseen muuttajat ovat usein työssä kohdattavia ihmisiä, jotka ovat elämänsä nivelkohdassa.

– Yhteistyö toisen ammattikorkeakoulun kanssa auttaa laajentamaan näkökulmia, mutta myös huomaamaan, mitkä asiat ihmisten kokemuksissa ovat lopulta yleisiä ja yhteisiä joka puolella, pohtii VAMKin opiskelija Hilda Norrback.

Ennakkotehtävissä opiskelijat muun muassa haastattelivat maahanmuuttajia ja kuuntelivat heidän kokemuksiaan. Maahanmuutto on yksi sosiaalialan isoista teemoista niin Suomessa kuin Belgiassakin.

– Onkin ollut kiinnostavaa huomata, miten alan tietoa hyödynnetään toisessa maassa, opiskelija Satu Martikainen sanoo.

– Opettajan näkökulmasta mielenkiintoista on myös, miten erilainen keskustelun sävy voi olla eri maissa. Belgiassa opiskelijat nostavat eri puolueiden maahanmuuttopolitiikkaa esiin, mikä ei Suomessa ole kovin tavallista.

Verkostoja ulkomaille

Kansainvälisen viikon aikana muuttoliikettä käsitellään niin lainsäädännön, inkluusion kuin turvapaikanhakuprosessin tukemisenkin kannalta sekä kuullaan muun muassa maahanmuuttajien kokemuksen hyödyntämisestä kotouttamisessa ja alaikäisten, yksintulevien pakolaisten tukitoimista.

Viikon aikana kuullaan myös maahanmuuttajien omia kokemuksia ja hyödynnetään asiantuntijoita laajasti molemmista maista. Etäyhteyden ansiosta on mahdollista saada mukaan myös sellaisia luennoitsijoita, joilla tavallisissa oloissa olisi haasteita päästä paikan päälle.

Lisäksi pohditaan yhdessä opittua ja tiedon jakamista tehokkaasti uusia kanavia hyödyntäen. Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat kertovat tapahtumaviikosta myös Instagram-kanavalla migration_ip.

VAMKista seminaariin osallistuvat kokoontuvat Aleren tiloissa turvavälejä ja muita pandemiasuosituksia noudattaen. Tietokoneen kautta on yhteys Belgiaan, ja ryhmätöitä varten voi ottaa omalta koneelta yhteyden eri paikoissa oleviin ryhmänjäseniin.

– Tällaiset viikot antavat opiskelijoille erilaisten näkökulmien lisäksi erinomaisen ikkunan kansainvälisyyden kenttään. Samalla opiskelijoille avautuu mahdollisuus luoda verkostoja tulevaisuutta varten. Kannustamme hankkimaan kansainvälistä työkokemusta, sosiaali- ja terveysalan lehtori Susanna Weber toteaa.