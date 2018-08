Luovan työn kaupunkikeskus Sofia Future Farm avautuu Helsingin keskustaan

Sofia Future Farm on 23.8. avautuva uuden työn ja hyvän elämän kaupunkikeskus. Sofian tiloissa tehdään työtä, käydään neuvotteluita, vieraillaan konserteissa, osallistutaan keskustelutapahtumiin, nautitaan hyvästä ruuasta ja juomasta, joogataan tai mennään päiväunille. Tilat ja palvelut on suunnattu kaupunkilaisille, luovan työn tekijöille ja matkailijoille - toiminta tukee Helsingin merellisen ydinkeskustan kehittämistä.

Sofia Future Farmin 3.000 neliön kokonaisuudesta löytyy coworking-tiloja, ravintola, viinibaari, teehuone, viikoittaisia konsertteja, puheohjelmaa ja wellness-studio. Tavoitteena on luoda 300-400 jäsenen aktiivinen luovan työn tekijöiden yhteisö. Sofia on osa kaupunkikeskuksia kehittävää Töölö Urban konsernia ja toiminta tukee Torikortteleiden tavoitetetta elävöittää Kauppatorin ja Senaatintorin ympäristöä avaamalla sitä kaupunkilaisten käyttöön. Sofian avajaisten kutsuvierastilaisuuden 23.8. klo 17.00 avaa Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja Töölö Urbanin toimitusjohtaja Raoul Grünstein.

Sofian toimitusjohtajana on aloittanut Jari Niemelä, joka toimi aiemmin muotoilutoimisto Workspacen toimitusjohtajana suunnitellen tulevaisuuden työympäristöjä. Kehitystyössä on apuna Sofian Advisory Board. Siihen on kutsuttu eri alojen asiantuntijoita, kuten tulevaisuuden työn, hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja kaupunkikulttuurin erityisosaajia. Mukana ovat Jaakko Blomberg, Frank Martela, Ronja Salmi, Veera Ojola, Hussein Al-Taee, Arto Sivonen, Maria Ritola ja Ami Hasan.

Sofian näkökulma työn tulevaisuuteen on kokonaisvaltainen. Työ on osa elämää, oppiminen, elämykset ja hyvinvointi kuuluvat siihen yhtäläisesti. Sofiassa voi nauttia 15.9. alkaen viikoittaisista konserteista ja puheohjelmasta. Wellness-studio Offline:ssa läppärityöläiset voivat ottaa taukoa ajatuksistaan mm. Feetup-joogassa tai ohjatuilla päiväunilla. Sofian palveluja ja tapahtumia suunnitellaan myös yhteistyökumppaneiden, kuten Taideyliopiston, Futuricen ja Ping Helsingin kanssa.

Sofiaan avautuu kolme ravintolaa: Sofia Bistro, Sofia Wine ja Teesalonki. Ravintolatoimintaa luotsaa ravintolapäällikkö Simon Scheffer sekä keittiöpäällikkö Pauli Novitsky. Sofia Bistron pääpaino on lokaalisti ja biodynaamisesti tuotetuilla kasviksilla, Kaupunkilaisten Oma Pelto -osuuskunnasta. Sofia Wine tarjoilee tarkkaan valittuja viinejä ympäri maailmaa. Yhteistyökumppanina on Hartwall. Loppusyksystä avataan à la carte ravintola Sofia Gastro.

Sofia syntyy kulttuurihistoriallisesti merkittävään, arkkitehti Lars Sonckin suunnittelemaan rakennukseen vuodelta 1913, sekä viereiseen Kiseleffin taloon, jonka nykyinen ulkoasu on Carl Ludwig Engelin käsialaa vuodelta 1818.Vastapainoa juuri entisöityyn empiremiljööseen tuo arkkitehtitoimisto Futudesignin suunnittelema moderni ja olohuonemainen sisustus.

Sofia on uusin tulokas Töölö Urbanin laajentuvassa kaupunkikeskusten verkostossa. Konserniin kuuluvat Kauppatorin Allas Sea Pool, Töölössa sijaitseva Kulttuuritehdas Korjaamo, Rautatientorin Jääpuisto sekä elokuussa avautunut Bio Rex elokuvakeskus. Sofia laajentaa verkoston tarjontaa kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin lisäksi uuteen työhön liittyvillä palveluilla.