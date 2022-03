Lupaavimmat kasvumarkkinat 2022

Atradiuksen ekonomistien laatiman markkinakatsauksen mukaan Uruguay, Norsunluurannikko, Israel, Qatar ja Taiwan ovat maita, joissa on lupaavia mahdollisuuksia sijoittajille ja viejille vuonna 2022. Näiden maiden valinta perustui kolmeen kriteeriin: BKT:n elpymisvauhti Covid-19-kriisin jälkeen, vakaat poliittiset olosuhteet sekä tartunta- ja rokotusasteet.

Uruguayn talous ylittänee kriisiä edeltäneen tasonsa vuonna 2022, sillä BKT:n reaalikasvu on 3,0 %. Vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä toteutettu hallituksen politiikka tukee matkailua, jonka osuus Uruguayn BKT:sta vuonna 2019 oli 17,4 %. Vaikka Latinalainen Amerikka on ollut pandemiasta eniten kärsinyt alue, 77,3 prosenttia uruguaylaisista on nyt täysin rokotettuja. Tämä tukee ennustettua yksityisen kulutuksen 3,6 prosentin kasvua vuonna 2022. Erityisesti ajoneuvojen ja elektroniikan kysynnän odotetaan olevan vahvaa, mikä tarjoaa kasvumahdollisuuksia näillä sektoreilla.

Norsunluurannikon BKT:n odotetaan kasvavan nopeasti tulevina vuosina. Vuoden 2022 ennustetaan 6,9 prosentin kasvua. Huolimatta alhaisesta rokotusasteesta, talous on suoriutunut hyvin pandemian aikana. Viranomaiset investoivat voimakkaasti maatalouden kehittämiseen, mikä tarjoaa kasvutilaisuuksia lisäarvoa tuottavalle maatalousteollisuuden jalostussektorille. Investoinnit kestävämmän talouskasvumallin ja liiketoimintaympäristön turvaamiseksi tarjoavat myös mahdollisuuksia maan kasvavilla IT-palvelu- ja digitaalitalouden aloilla.

Israelin tehokas rokotuskampanja on mahdollistanut taloudellisen toiminnan jatkumisen ilman vakavia rajoituksia. Uuden hallituksen uudistussuunnitelma sisältää rakenneuudistuksia työmarkkinoiden vauhdittamiseksi ja liiketoimintaympäristön edelleen parantamiseksi. Maan korkeasti koulutettu työvoima ja monipuolinen taloudellinen perusta suojaavat taloutta. Israelin kehittynyt talous tarjoaa mahdollisuuksia korkean teknologian tuotteille ja palveluille, erityisesti ilmailualalla.

Qatarin talousnäkymä on vahva kohtuullisen alhaisen poliittisen riskin ja kunnianhimoisen hajautussuunnitelman tukemana. Öljyn ja kaasun korkeammat hinnat tukevat ennustettua 3,6 prosentin talouskasvua vuonna 2022. Qatar on maailman suurin nesteytetyn maakaasun (LNG) viejä, ja kysynnän odotetaan jatkuvan vahvana maailmanlaajuisen energiasiirtymän aikana. Myös uusiutuvan energian merkitys kasvaa, sillä Qatar on asettanut tavoitteekseen saada 20 % energiastaan ​​aurinkovoimasta vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2022 jalkapallon MM-kisojen järjestäminen auttaa lisäämään mahdollisuuksia myös ei-öljysektorilla.

Taiwanin talouden ennustetaan kasvavan 3,0 % vuonna 2022 voimakkaan viennin kasvun ansiosta. Liiketoimintaympäristön näkymät ovat positiiviset, mitä tukevat hyvä infrastruktuuri, edistynyt tuotantokapasiteetti ja korkea innovaatiotaso erityisesti teknologiasektorilla. Taiwan on tunnettu ICT-valmistuskeskus ja maailman johtava elektroniikkavälituotteiden valmistaja. Maailmanlaajuinen sirupula jatkuu ainakin vuoden 2022 ajan, joten tämän alan kasvunäkymät ovat edelleen valoisat.

Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala kommentoi:

– Markkinoiden epävarmuus on vahvasti läsnä, mikä jarruttaa yritysten investointiaikeita sekä kasvuhalua. Suomalaiset pk-yritykset ovat nyt hyvin varovaisia investoimaan. Investointien merkitys Suomen kansantaloudelle on kuitenkin merkittävä tuottavuuden ja kilpailukyvyn näkökulmasta.

