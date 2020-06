Lupaprosessi EU:ssa kestänyt yli 1,5 vuotta: Suomalainen start-up hakee joukkorahoitusta krapulajuomaan USA:ssa

Krapulaan apua lupaavan Fixu Drinkin suomalaiset kehittäjät hakevat rahoitusta joukkorahoituskampanjalla USA:sta. EU:ssa pitkittynyt lupakäsittely markkinointiin turhauttaa yrittäjiä, sillä raaka-aineena käytetty japanilaisen rusinapuun kaarna on perinteinen ainesosa aasialaisessa lääketieteessä.

Suomalainen Health Hack Labs Oy on kehittänyt luonnollisista ainesosista koostuvan ravintolisäjuoman, jota se haluaa markkinoida krapulaan tepsivänä apuna.

Yksi juoman vaikuttavista osista on aasialaisessa lääketieteessä perinteisesti käytetty japanilaisen rusinapuun (Hovenia Dulcis) kaarna ja siitä uutettava antioksidantti dihydromyrisetiini. EU:ssa dihydromyrisetiinin hyväksymisprosessi elintarvikekäyttöön on kestänyt yli 1,5 vuotta.

- Tilanne on sama kuin heinäsirkkojen elintarvikekäytössä vielä muutama vuosi sitten. Tuotetta saa tuoda maahan, pitää hallussa, syödä ja myydä koristekäyttöön. Mutta emme saa sitä markkinoida tai myydä elintarvikkeena, sanoo Health Hack Labs Oy:n hallituksen puheenjohtaja John Niemi.

Toimintarajoitteet ajavat USA:n ja Venäjän markkinoille

Krapulaan apua tarjoavan Fixu Drink -juoman tuotekehitys käynnistyi vuonna 2018. Tuote on valmis myyntiin, mutta EU:n myyntirajoitteen takia myynti joudutaan käynnistämään ensin USA:ssa ja Venäjällä.

- Tuotteen kehittämis- ja testaamistyötä on tehty täysillä puolitoista vuotta. Kaikki on tähdännyt siihen, että saamme myyntituloja tuotekehityksen maksamiseen jo tänä vuonna, Niemi sanoo.

Myynti Venäjällä alkaa maan suurimman verkkokauppaportaali ozon.ru kautta kesäkuun aikana. USA:ssa Fixu Drink hakee rahoitusta perjantaina 12.6. avatun Indiegogo-joukkorahoituskampanjan avulla. Kampanjan avulla tuotetta voivat ostaa myös suomalaiset ja muut EU-kansalaiset.

- Onhan tämä absurdi tilanne: EU:ssa tuotetta ei saa myydä EU:n kansalaisille, mutta USA:sta käsin sitä saa myydä myös EU:n kansalaisille, Niemi sanoo.

USA:ssa vastassa kova kilpailu, Suomessa ennakkoluulot

Niemi sanoo, että outo tilanne tuskastuttaa.

- Pohjois-Amerikassa kilpailu markkinoilla on erittäin kovaa. EU:ssa pelkonamme on, että markkinoille tulee pian muitakin tuottajia, jolloin meidän näkyvyysetumme markkinoiden ensimmäisenä tuotteena heikkenee.

Suomessa juoma joutuu taistelemaan syvään juurtuneita käsityksiä vastaan. Niemi sanoo, että kansalaisiin on Matti Meikäläisestä lääkäreihin asti iskostunut ajatus, että krapulaan ei ole hoitokeinoa.

- Erityisesti Aasiassa tehdyn viimeisimmän krapulatutkimuksen pohjalta me väitämme toisin. Aasiassa on yleisesti hyväksyttyä ostaa kaupasta krapulajuomaa jääkaappiin. Aasia on tässä kysymyksessä yksi ääripää, jota USA seuraa. Ja Eurooppa on toisessa ääripäässä vuosia Aasiaa perässä.

INFO: Fixu Drink // Indiegogo-joukkorahoituskampanja 12.6.2020 alkaen