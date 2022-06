Luvassa kaikkien aikojen Kesärauha: monipuolinen kattaus ruokaa, taidetta sekä designia

Kolmatta kertaa järjestettävä Kesärauha on tehnyt jo tämän hetken ennakkomyynnillä yleisöennätyksen. Lipunmyynti on käynyt vilkkaana ja osa lipputyypeistä on loppuunmyyty. Kolmen päivän aikana vehreässä Linnanpuistossa nähdään kymmenkunta kovatasoista ulkomaista artistia sekä yli 60 kotimaista esiintyjää. Tänä kesänä laaja festivaalialue monipuolistuu tarjonnaltaan entisestään ja tulee tarjoamaan elämyksellisiä taidekokemuksia, tarkkaan valikoituja ravintola- ja ruokatoteutuksia sekä kokonaan uuden Design Street -konseptin.

Kesärauha järjestetään 10.-12.6. Turun Linnanpuistossa.

Kesärauha järjestetään 10.-12. kesäkuuta vehreässä ja historiallisessa Turun Linnanpuistossa. Tänä vuonna festivaalialue laajenee entisestään, sillä Turun linnan muurien sisäpuoli avautuu ensimmäistä kertaa festivaalikansalle Päälinnan sisäpihalla sijaitsevan Elektrolinnan myötä. Toisena uudistuksena Kesärauhassa nähdään alueelle tuleva Design Street, joka kokoaa yhteen joukon paikallista ja laadukasta kotimaista muotoilua, ajankohtaisimpia katumuotitrendejä sekä second hand-tuotteita. Design Streetin toimijat ovat: Cuitu, Kui Design, Hetkinen, Päivitetyt, Pimppapaja ja Hel Goods, josta löytyy myös Kesärauhan uudet merchandise-tuotteet. Kesärauhan taideohjelma toteutuu tänä vuonna ympäri Linnanpuistoa ja taideohjelma pohtii sekä ottaa kantaa ympäristökysymyksiin. Lukuisten paikallisten taiteilijoiden taidonnäytteissä on hyödynnetty teeman mukaisesti raaka-aineina kierrätysmateriaaleja. Graffiteja, valo- ja videoteoksia sekä ajatuksia herättäviä tilataideteoksia joihin voi itse päästä osaksi. Yllätyksellisen taideohjelman lisäksi poikkeuksellisen upean festivaaliviikonlopusta tekevät myös monipuolinen ruoka- ja juomatarjonta. Tarkkaan valitusta ja kuratoidusta ravintolatarjonnasta löytyy muun muassa Turun ylpeys: kasvisravintola Kuori, jonka fine dining vaihtuu festariviikonlopuksi rehtiin junk food -menoon. Paluun Linnanpuistoon tänä vuonna tekevät kaksi Kesärauha-suosikkia: thaimaalaisia makuelämyksiä tarjoileva Thai Papaya ja rentoa aasialaista katuruokaa tekevä Yum Bao. Korkealaatuista ruokatarjontaa täydentävät myös hehkutettu Seksico Tacos, KBC Taproomin kämmenkokoiset pizzat, välimerellisiä makuja ammentava Lillys´s Pita, kotimaisiin raaka-aineisiin keskittyvä Food Trucking Company sekä Linnankadulta löytyvä gluteeniton ravintola Nick´s Food Design. Valikoimasta löytyvät myös sydämiä sulattava Gaggui Kaffela, Nordic Gelato Factoryn vegaaniset premium gelatot ja pohjoismaiden suurimpiin kuuluvan kahvipaahtimo-Löfbergsin tuotteet. Tänä vuonna Kesärauhassa nautitaan laajemmasta juomavalikoimasta kuin koskaan aikaisemmin, kun Kesärauhan pääyhteistyökumppanina toimii Sinebrychoff, joka tuo festivaalille Brooklynin oluet sekä Batteryn labyrinttibaarin. Kakola Brewing Company tuo Linnanpuistoon laajan kattauksen pienpanimo-oluita soureista ipoihin. Juomapuolelta löytyy myös Zensan vegaanisia luomuviinejä, Viinilinnan Wine & Cocktail-baarit, Gin-Spritz-baari joista vastaa yhteistyökumppanimme Hartwall. Juomavalikoimaa täydentää myös kotimainen Kåska, joka tarjoilee matala-alkoholisia ja alkoholittomia drinkkejä. Yhteistyössä Kåskan kanssa Kesärauha tukee tänä vuonna Turku Priden toimintaa. “Jo tässä kohta selvillä oleva uusi kävijäennätys tuntuu äärettömän palkitsevalta - Kesärauha kasvaa ja kehittyy orgaanisesti samassa suhteessa festivaalialueen ja sen palveluiden monipuolistumisen kanssa. Kävijäpalaute on ollut avainasemassa festivaalin kehittämisessä, sillä haluamme luoda Kesärauhasta mahdollisimman toimivan, monipuolisen ja hyvin kävijöiden odotuksia vastaavan tapahtuman. Esimerkiksi viime vuosina kasvanut matala-alkoholipitoisten juomien trendi on otettu tänä vuonna entistä paremmin huomioon Kesärauhan juomatarjonnassa. Odotamme malttamattomina Elektrolinnan reivejä, ajatuksia herättävän taideohjelman esittelemistä sekä uuden paikallisen ja kotimaisen muodin ympärille rakentuneen Design Street -konseptin tuloa osaksi Kesärauhaa” taustoittaa Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen. MEDIA-AKKREDITOINTI Kesärauhan media-akkreditointi on tarkoitettu festivaalilla työskenteleville median edustajille. Akkreditointi on vielä auki ja mukaan voit hakea täältä: https://gest.fi/customers/afdjci/4076 Tasa-arvon edistäminen ja kaikenlaisen syrjinnän vastustaminen ovat keskeisiä arvoja Kesärauhan järjestämisessä ja siksi tänä vuonna Kesärauhan akkreditointimaksujen tuotot lahjoitetaan lyhentämättöminä Turku Pride Ry:lle. Turku Pride on ihmisoikeustapahtuma, joka edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta Varsinais-Suomessa ja sen toiminta kulminoituu joka kesä järjestettävään Turku Pride -tapahtumaan.



LIPUT 1pv 100 € / 2pv 125 €/ 3pv 145 € Kesärauhan yksi arvoista on Itämeren suojelu ja siksi festivaali tekee yhteistyötä Pidä Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Festivaalilippuun on mahdollista lisätä 5 euron arvoinen Rantarauha tai 15 euron arvoinen Saaristorauha, jotka kumpikin tilitetään täysimääräisesti Pidä Saaristo Siistinä ry:n Itämeren suojelutyöhön. Kesärauhan lippuja on jäljellä enää rajoitettu määrä ja liput ovat myynnissä osoitteessa: Lippu.fi/kesarauha LISÄTIEDOT Pietu Sepponen

Taiteellinen johtaja

+358 44 556 6113

pietu.sepponen@sunborn.com



Cecilia Jokela

Tiedottaja

+358 44 597 0610

cecilia@kesarauha.fi www.kesarauha.fi

www.facebook.com/kesarauha

www.instagram.com/kesarauha

www.twitter.com/kesarauha

Kuvat Kesärauha järjestetään 10.-12.6. Turun Linnanpuistossa.

