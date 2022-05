Luvata luottaa Efimaan toiminnanohjausratkaisunsa uudistamisessa

Finanssivalvonta on hyväksynyt Efima Oyj:n esitteen 7.2.2022 20:30:00 EET | Tiedote

Lehdistötiedote 7.2.2022 klo 20.30 EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA TAI MIHINKÄÄN MUUHUN MAAHAN, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAIN-VASTAISTA. Finanssivalvonta on hyväksynyt Efima Oyj:n esitteen Finanssivalvonta on tänään 7.2.2022 hyväksynyt Efima Oyj:n (”Efima” tai ”Yhtiö”) esitteen (”Esite”) liittyen Efiman listautumisantiin. Yhtiön osakkeet on tarkoitus listata Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. Esite on saatavilla viimeistään 8.2.2022 ennen merkintäajan alkua Yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.efima.com/listautuminen sekä pääjärjestäjänä toimivan OP Yrityspankki Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.op.fi/merkinta. Esite on saatavilla lisäksi tulostettuna versiona Yhtiön toimipaikasta osoitteesta Mannerheimintie 3 B, 00100 Hels