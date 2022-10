Lux Gratiae -tapahtuma valaisee syksyn taiteella Naantalissa ja saaristossa 28.-30.10.2022

Lux Gratiae käynnistyy luontoteemalla perjantaina 28.10. klo 18 Naantalin Kristoffer-salissa. Luonnollista musiikkia! -konsertti tuo yhteen kanteleimprovisaatiot, jotka heijastelevat runolaulukulttuurin musiikin estetiikkaa, ja elektronisen musiikin avaten sävelkuvia hyönteisten ja luonnon maailmaan. Kanteleen äärellä on kansanmusiikin tohtori ja kanteletaiteilija Arja Kastinen. Säveltäjä-muusikko Ilari Hongiston musiikki saa inspiraationsa luonnon äänistä, joista tekniikan ja akustisten soittimien avulla muodostuu jännittäviä kokonaisuuksia. Konsertin visuaalinen kuvakerronta on Salla Hongiston.

Perjantaina 28.10. klo 19 syttyy Naantalin Kirkkopuistossa UV-valotaiteeseen erikoistuneen Flowers of Life -taideryhmän valoteos, jonka kolmiulotteiset visuaaliset elementit luovat maagisen tunnelman syksyn hämärtämään puistoon. Flowers of Lifen pääsuunnittelija on Veikko Lappalainen, jolla on 20 vuoden kokemus monista eri taiteen luomisen tekniikoista. Ryhmän taide perustuu fluerisoivilla akryyleilla mustalle huntutyllille maalattuihin kuvioihin. Kun teoksen kankaat ripustetaan ja valaistaan pimeässä tehokkailla uv-valoilla, vain maalatut osat näkyvät ja syntyy illuusio ilmassa leijumisesta. Teos on nähtävissä 30.10. asti.

Perjantaina 28.10. klo 19 Kirkkopuistossa synkronissa valoteoksen kanssa puhkeaa soimaan Jari Koiviston ja Jarkko Salmen Valoa luostarin puutarhassa -puistokonsertti, jota siivittävät kevyemmän musiikin sävelet.

Perjantai-iltana klo 20 Naantalin Kylpylässä kuullaan saksofonisti Jukka Perkon ja gambisti-laulaja Mikko Perkolan taidokasta tunnelmointia, jossa kuljetaan tyylistä ja aikakaudesta toiseen. Kirkkaat 1600-luvun luuttulaulut kohtaavat suomalaisuuden ytimessä liikkuvat sävelmät Eppu Normaalista Toivo Kärkeen. Eri aikakaudet nivotaan yhteen jazz-standardein ja duon omilla sävellyksillä. Perko ja Perkola ovat omien alojensa suomalaista ja kansainvälistä kärkeä.

Lauantaina 29.10. klo 10 käynnistyy jo perinteinen Jaakobin kävely. Lähtöpaikka on Naantalin kirkko, josta vaellus jatkuu Jaakobin reittiä myöden, syrjässä valtaväyliltä, Rymättylän kirkolle. Matkan pituus on n. 25 km. Paluukuljetus Naantaliin lähtee n. klo 16.30.

Lauantaina lausutaan klo 14, kun naantalilainen runoryhmä Sulkakynät esiintyy Naantalin taidehuoneella. Samassa tilassa on näytteillä Naantalin Kulttuuritaloyhdistyksen Taideryhmän Puun takaa -näyttely, jossa tutkitaan mitä kaikkea puusta irtoaa kuvataiteen ja tekstin keinoin. Näyttely on esillä taidehuoneella 6.11. asti. Näyttelyyn liittyy perjantaina 28.10. klo 17.30 kulttuuriantropologi Inkeri Aulan pitämä esitys puihin liittyvästä kansanperinteestä sarjakuvateoksen ”Metsänpeitto – taikoja ja tarinoita” pohjalta.

Lauantai-illan huipennus on Naantalin kirkossa klo 19 esitettävä Dominus Krabbe -monologiooppera, jonka libretto perustuu P. Mustapään tekstiin. Dominus Krabbe oli todellinen henkilö 1600-luvulta, pappiparka, joka joi virkansa ja päätyi loiseksi toisten nurkkiin. Pekka Jalkasen säveltämässä teoksessa Krabbena laulaa kontratenori Teppo Lampela, jonka baritonista kontratenorin korkeuksiin ulottuva rekisteri muuntuu seitsemäksi eri henkilöksi. Sitä tukee decacorde, kymmenkielinen kitara, jota soittaa Mari Mäntylä. Teos on omistettu sen kantaesittäneille Lampelalle ja Mäntylälle ja sen on ohjannut Kimmo Kahra.

Sunnuntaina 30.10. klo 16 saaristossa soi, kun Rymättylän kirkossa esiintyy Turun tuomiokirkon käsikelloyhtye HUPS! Käsikellot on soitin, jossa yhdessä tekeminen korostuu ja sekä kellojen kuuntelu että soittamisen katselu on elämys: juhlavasti kiillotetut, hohtavat kellot tuntuvat kajahtelevan kuin itsestään taitavien soittajien käsitellessä niitä eri tekniikoin. Konsertissa esiintyy myös urkutaiteilija Markku Hietaharju. Musiikkia johtaa kanttori Anu Åberg.

Lux Gratiae -tapahtuman järjestävät yhteistyössä Naantalin kaupungin kulttuuripalvelut ja Naantalin musiikkiopisto, Naantalin Musiikkijuhlat, Visit Naantali, Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry, Vallis Gratiae -yhdistys ry, Armonlaakson vaeltajat ry ja Rymättylän ja Naantalin seurakunnat.

Ohjelma

Perjantai 28.10.

klo 18 Luonnollista musiikkia! Kanteletaiteilija Arja Kastinen, säveltäjä-muusikko Ilari Hongisto sekä Salla Hongiston luomat videot Kristoffer-salissa, Opintie 2. Liput 15 / 10 € (opiskelijat, alle 18-vuotiaat), lippu.fi. Järj. Naantalin musiikkiopisto

klo 19 Puistokonsertti Valoa luostarin puutarhassa, Jari Koivisto ja Jarkko Salmi esiintyvät Naantalin Kirkkopuiston paviljongissa. Vapaa pääsy. Järj. Vallis Gratiae -yhdistys ry

klo 19 syttyy valotaideteos Kirkkopuistossa ja se on nähtävissä sunnuntaihin 30.10. asti. Teoksen toteuttaa UV-valotaiteeseen erikoistunut taideryhmä Flowers of Life.

klo 20 Jukka Perko & Mikko Perkola esiintyvät Naantalin Kylpylän Ballroomissa, Matkailijantie 2. Saksofonistin ja gambisti-laulajan duo. Liput 38 / 19 € (opiskelijat ja alle 18-vuotiaat), lippu.fi. Järj. Naantalin Musiikkijuhlat

25.10.–6.11. ”Puun takaa” Naantalin Kulttuuritaloyhdistyksen Taideryhmän näyttely Naantalin taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5, on avoinna ti–su klo 12–17. Vapaa pääsy. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry

Pe 28.10. klo 17.30 Kulttuuriantropologi Inkeri Aulan esitys puihin liittyvästä kulttuuriperinteestä Naantalin taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. Vapaa pääsy. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry

Lauantai 29.10.

klo 10 Jaakobin kävely. Lähtö Naantalin kirkolta Rymättylän kirkolle. Ilmoittautumiset 24.10. mennessä sähköpostilla: armonlaaksonvaeltajat@gmail.com. Osallistumismaksu 10 €. Järj. Armonlaakson vaeltajat ry

klo 14 Runoryhmä Sulkakynät esiintyy Naantalin taidehuoneella. Runojen teema ”Puun takaa”. Vapaa pääsy. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry

klo 19 Dominus Krabbe -monologiooppera Naantalin kirkossa. Kontratenori Teppo Lampela, Mari Mäntylä, decacorde, säveltäjä Pekka Jalkanen, ohjaaja Kimmo Kahra. Liput 30 / 20 € (opiskelijat, alle 18-vuotiaat), lippu.fi. Järj. Naantalin kaupungin kulttuuripalvelut ja Naantalin seurakunta

Sunnuntai 30.10.

klo 16 HUPS! Turun tuomiokirkon käsikelloyhtye Rymättylän kirkossa. Urkutaiteilija Markku Hietaharju, musiikkia johtaa Anu Åberg. Liput 15 €, lippu.fi. Järj. Rymättylän seurakunta