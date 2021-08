LVI-Trio ja sen tytäryhtiöt vahvistavat toimintaansa sulautumalla yhteen

QMG-konserni on Suomen suurimpia talotekniikka-alan yrityksiä. Se tekee talotekniikkaurakointia ja -huoltopalveluita valtakunnallisesti. QMG:n palveluvalikoima kattaa kaikki talotekniikan osa-alueet. Konserniin kuuluu Suomessa 34 yhtiötä. Toimipaikkoja on valtakunnallisesti kaksikymmentäseitsemän. QMG:n liikevaihto viimeisen 12 kuukauden ajalta on noin 200 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa on yli 1000 talotekniikkaurakoinnin ja -huollon ammattilaista. www.qmg.fi