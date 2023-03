Lylyharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta voi antaa mielipiteitä 14.4.2023 asti

Ilmatar Lylyharju Oy on toimittanut Pirkanmaan ELY-keskukselle Lylyharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). Arviointiselostuksessa esitetään tiedot hankkeesta ja sen vaihtoehdoista sekä arvio hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Arviointiohjelmavaiheen jälkeen vaihtoehdoista on vähennetty tuulivoimaloita. Selostusvaiheen vaihtoehdoissa hankealueelle on suunnitteilla 10–14 tuulivoimalaa. Suunniteltavien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 290 metriä. Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla, ja sähkönsiirtoon on kaksi voimajohtolinjauksen vaihtoehtoa. Vaihtoehdossa 0 hanketta ei toteuteta.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

VE0: Tuulivoimalaitoksia ei toteuteta. Vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

VE1: Lylyharjun alueelle rakennetaan 14 tuulivoimalaa

VE2: Lylyharjun alueelle rakennetaan 12 tuulivoimalaa

VE3: Lylyharjun alueelle rakennetaan 10 tuulivoimalaa

Sähkönsiirron vaihtoehdot:

VE A Tuulivoimapuiston käyttöön rakennetaan uusi kantaverkon 110 kV:n kytkinlaitos, joka rakennetaan hankealueen länsipuolella olevan Fingrid Oyj:n Seinäjoki-Rännäri 110 kV:n (kilovoltin) voimajohdon yhteyteen hankealueella. Tuulivoimapuiston oma 110/33 kV sähköasema rakennetaan tämän 110 kV kytkinlaitoksen yhteyteen ja se liitetään kytkinlaitokseen ilman tarvetta uusille 110 kV voimajohdoille.

VE B Tuulivoimahankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Hankkeen sähkönsiirtoa varten rakennetaan uusi 110 kV voimajohtolinja olemassa olevan Fingrid Oy:n Seinäjoki-Rännäri 110 kV voimajohtokäytävän viereen. Voimajohdon pituus on noin 20 kilometriä.

Yleisötilaisuus järjestetään 9.3.2023 klo 18.00–20.30

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus Kihniössä Puumilan Taitotalolla torstaina 9.3.2023 kello 18.00–20.30 etäosallistumismahdollisuudella.

Osallistumislinkki ja ohjeet julkaistaan verkkosivuilla www.ymparisto.fi/LylyharjuntuulivoimahankeYVA.

Mielipiteitä voi esittää 14.4.2023 asti

Kuulutus ja ympäristövaikutusten arviointiselostus ovat nähtävillä 1.3.–14.4.2023 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/LylyharjuntuulivoimahankeYVA.

Arviointiselostuksen paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa aukioloaikojen mukaan:

Kihniön kunnanvirasto, Kihniöntie 46

Kihniön kunnankirjasto, Kihniöntie 44

Parkanon kaupungintalo, Parkanontie 37

Parkanon kaupunginkirjasto, Parkanontie 57

Kurikan kaupungintalo, Laurintie 21

Karvian kunnantalo, Kylä-Karviantie 17

Seinäjoen kaupungintalo, Kirkkokatu 6

Virtain kaupungintalo, Virtaintie 26

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Kannanotot tulee toimittaa

kirjallisesti 14.4.2023 mennessä Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai

postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/7148/2021).

Pirkanmaan ELY-keskus antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä, johon sisältyy yhteenveto arviointiselostuksesta jätetyistä kannanotoista, julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla.

Lisätietoja: