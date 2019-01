M-Files: 500 työntekijän raja rikki – ja kasvu jatkuu

Ohjelmistoyhtiö M-Files Oy:n kasvu Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla on vaikuttanut myös henkilöstön määrän kasvuun: 500 työntekijän raja ylittyi tammikuussa. Yhtiön suunnitelmissa on rekrytoida yli 100 työntekijää tämän vuoden aikana. Yhtiö panostaa erityisesti myyntiin ja tuotekehitykseen rekrytoinneissaan.

Suomalainen tiedonhallinnan ohjelmistoja kehittävä M-Files Oy on tuplannut henkilöstömääränsä viimeisen kolmen vuoden aikana. Älykkäiden tiedonhallintaratkaisujen maailmanlaajuinen kysyntä, markkinatutkimuslaitosten arvostama M-Files-teknologia sekä yhtiön kansainvälistymistavoitteet ovat kasvun taustalla. Kasvusuunnitelman mukaisesti M-Files jatkaa rekrytointejaan myös tänä vuonna: suunnitelmissa on rekrytoida yli 100 uutta työntekijää globaalisti. Tällä hetkellä paikkoja on avoinna yli 40 niin tuotekehityksessä, testauksessa, konsultoinnissa ja asiakastoimituksissa kuin myös myynnissä, kanavamyynnissä sekä palvelutehtävissä.

"Ihmiset on meillä se juttu – kaikki lähtee töistään innostuvista työntekijöistä. Haluamme, että ihmiset onnistuvat ja menestyvät meillä. Työntekijät pääsevät kasvamaan yhtiömme kasvun mukana. Yrityskulttuurimme, johtaminen palvelulupauksena työntekijöillemme, toimintaamme ohjaavat periaatteet sekä huolellinen ja välittävä perehdyttäminen ovat mahdollistaneet erinomaiset tulokset rekrytoinneissamme IT-alan osaajien kilpailutilanteesta huolimatta. Kasvun myötä pystymme tarjoamaan työntekijöillemme kansainvälisiä tehtäviä sekä kehitys- ja etenemismahdollisuuksia", kertoo henkilöstöjohtaja Johanna Salmi.

M-Files panostaa vahvasti teknologiaan ja tulevaisuuteen: yhtiö aikoo rekrytoida tänä vuonna yli 50 henkilöä tuotekehitykseen Suomessa. Kotimaan ohella M-Files rekrytoi tällä hetkellä kuudessa muussa maassa: USA:ssa, Isossa-Britanniassa, Saksassa, Ranskassa, Kanadassa ja Australiassa.

Euroopan investointipankki rahoitti M-Filesin kansainvälistä kasvua viime vuonna 27 miljoonalla eurolla. Viimeisen viiden vuoden aikana M-Files on kasvanut noin 40 prosentin vuositasolla. M-Filesilla on omien työntekijöiden lisäksi yli 600 jälleenmyyjää globaalisti.

Miksi M-Files on kiinnostava työnantaja IT-alalla?

"Valitsin M-Filesin, koska yhtiö on upeassa kasvuvauhdissa, kansainvälinen sekä samalla erittäin suomalainen vahvan paikallisen tuotekehityksen ansiosta. M-Filesin noteeraaminen maailmalla tiedonhallinnan visionäärinä vahvisti mielikuvaani innovatiivisesta ja teknologisesti edistyksellisestä tuotteesta, jonka rakentamisessa haluan olla mukana. M-Filesilla saan olla mukana tekemässä omaa tuotetta, josta yrityksenä olemme ylpeitä ja josta asiakkaat ympäri maailmaa päivittäin hyötyvät. Itselleni on myös tärkeää, että toiminta on ketterää ja pystyn vaikuttamaan omaan työhöni. M-Filesin toiminnassa näkyi tekemisen meininki ja ennakkoluuloton, optimistinen asenne", toteaa M-Filesilla huhtikuussa 2018 tuotepäällikkönä aloittanut Sanna Hiekkala-Vänninen.