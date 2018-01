M-Files avasi toimipisteen Australiaan

Älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoja kehittävä M-Files Oy on avannut toimipisteen Sydneyyn. Yhtiö kasvattaa toimintojaan Australiassa ja Uudessa-Seelannissa laajentaakseen myyntiverkostoaan sekä tukeakseen kasvavaa asiakaskuntaansa alueella.

Suomalainen älykkään tiedonhallinnan edelläkävijä M-Files Oy jatkaa laajentumistaan globaalin kysynnän ja kasvutavoitteidensa mukaisesti avaamalla toimipisteen Australiaan. Paikallisten toimintojen avulla vahvistetaan nykyistä jälleenmyyjäverkostoa sekä panostetaan myyntiin ja asiakaspalveluun. Yhtiöllä on lisäksi toimipisteet Suomessa, USA:ssa, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa ja Kanadassa.

"Olemme tehneet myyntiä Australiassa jo useamman vuoden ajan kumppaneidemme kautta ja muiden toimipisteidemme kautta. Markkinaosuutemme on voimakkaassa kasvussa, koska yrityksillä on valtava tarve moderneille tiedonhallintaratkaisuille, mikä näkyy vahvasti myös Australiassa. Uusi toimipisteemme antaa vahvan paikallisen tuen asiakkaidemme ja kumppaneidemme liiketoiminnan kehittämiseen ja myyntitoimintojemme kasvattamiseen markkina-alueella", toteaa M-Files Oy:n toimitusjohtaja Miika Mäkitalo.

M-Files 2018 on maailman ensimmäinen ratkaisu, jonka avulla eri järjestelmien tietoja voidaan yhdistää ja hallita tekoälyn avulla. M-Files tarjoaa pääsyn kaikkiin tietovarastoihin yhden käyttöliittymän kautta. Uuden järjestelmäriippumattoman lähestymistavan tiedonhallintaan mahdollistaa älykerrosteknologia, joka poistaa tietosiilot häiritsemättä nykyisten järjestelmien käyttöä ja prosesseja. Tekoälyn, analytiikan ja automatisoinnin avulla tiedonhallintaa voidaan tehdä älykkäästi, jolloin liiketoimintatietojen ja -prosessien hallinta on entistä tehokkaampaa ja yksinkertaisempaa. Samalla M-Files eliminoi hitaat ja raskaat migraatioprosessit. Tietoja, tiedostoja tai dokumentteja ei tarvitse enää siirtää järjestelmistä tai verkkolevyiltä uuteen järjestelmään, mikä tuo kustannussäästöjä ja nopeuttaa käyttöönottoa. Eri järjestelmissä oleva tieto on koko organisaation ja kaikkien käyttäjien saatavilla yhtenäisesti – myös mobiililaitteilla. Katso lisätietoja.

M-Files on johtava tiedonhallinnan ja tiedonhallintapalveluiden asiantuntija, joka on listattu visionääriksi Gartnerin globaalissa tiedonhallinnan raportissa Gartner 2017 Magic Quadrant for Content Services Platforms (CSPs) sekä johtavaksi tiedonhallintaratkaisujen toimittajaksi raportissa Forrester Wave, ECM Business Content Services, Q2 2017.