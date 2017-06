M-Files integroi ABBYY:n tekoälyteknologian osaksi älykästä tiedonhallintaa

20.6.2017 08:07 | M-Files

Älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoja kehittävä M-Files ottaa käyttöön ABBYY:n tekoälyteknologian automatisoimaan dokumenttien sekä muun liiketoimintatiedon luokittelua ja hallintaa.

Yli 100 maassa toimiva M-Files Oy tuottaa yrityksille ja organisaatioille älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisuja, jotka tehostavat dokumenttien ja liiketoimintatietojen hallintaa. M-Files on aloittanut teknologiayhteistyön ABBYY:n kanssa. Tekoälyteknologian avulla M-Files tunnistaa järjestelmään tuotavien dokumenttien tyypin sekä muita tärkeitä luokittelutietoja. Tämä helpottaa tiedon luokittelua ja organisointia järjestelmässä sekä varmistaa käyttäjän näkevän, mihin muuhun liiketoimintatietoon tallennettu tieto liittyy.

ABBYY on johtava, globaalisti toimiva teknologiatoimittaja tekstin- ja sisällöntunnistuksen (intelligent capture ja OCR) sekä luonnollisen kielen käsittelyn (NLP) alalla. ABBYY:n tekoälyteknologian avulla tekstiä voidaan ymmärtää ja tulkita sen sisällön perusteella. Teknologiassa käytettävät algoritmit analysoivat sanojen merkityksiä ja niiden välisiä yhteyksiä, mikä mahdollistaa myös monimutkaisen ja jäsentämättömän tiedon tarkan luokittelun.

"Yhteistyömme ABBYY:n kanssa tuo lisää älykkyyttä ja automatiikkaa asiakkaillemme päivittäiseen liiketoimintatiedon hallintaan. ABBYY:n teknologia tuo lisäpotkua M-Filesin metatietopohjaiseen arkkitehtuuriin automatisoimalla toistuvia tehtäviä ja prosesseja, jolloin käyttäjät voivat keskittyä varsinaiseen tuottavaan toimintaan. Samalla M-Files poistaa tietosiilot ja tarjoaa nopean ja helpon pääsyn oikeaan sisältöön liiketoiminnan kaikista keskeisistä järjestelmistä ja laitteista", toteaa M-Files Oy:n tuotehallintajohtaja Mika Javanainen.

"Käyttäjät haluavat nykypäivänä löytää itselleen merkityksellisen tiedon nopeasti ja helposti. Suurin osa liiketoimintatiedosta on kuitenkin jäsentämätöntä ja hallitsematonta, mikä vaikeuttaa koneälyyn perustuvien prosessien ja automatiikan käyttöönottoa. Yhteistyömme M-Filesin kanssa auttaa liiketoimintaa ottamaan kaiken hyödyn irti myös jäsentämättömästä tiedosta automaattisen luokittelun avulla. Tällöin myös käyttäjät löytävät ja saavat käyttöönsä oikean tiedon nopeasti ajasta ja paikasta riippumatta", kertoo ABBYY Europesta Sven Diedrich, Director Business Unit Technology Licensing.

About ABBYY

ABBYY is a leading global provider of technologies and solutions that help businesses to action information. The company sets the standard in content capture and innovative language-based technologies that integrate across the information lifecycle. ABBYY solutions are relied on to optimise business processes, mitigate risk, accelerate decision making and drive revenue. ABBYY technologies are used and licensed by some of the largest international enterprises and government organisations as well as small and medium businesses and individuals. The company maintains offices in Australia, Canada, Cyprus, France, Germany, Japan, Russia, Spain, Taiwan, UAE, the UK, Ukraine, and the United States. For more information, visit www.ABBYY.com.