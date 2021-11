M-Files käynnistää yhteistyön Fujitsu Finlandin kanssa

Älykkään tiedonhallinnan pioneeri M-Files julkisti tänään strategisen kumppanuuden digitalisaation edelläkävijä Fujitsu Finland Oy:n kanssa. Kumppanuuden ansiosta asiakkaat hyötyvät monipuolisesti älykkäästä tiedonhallinnasta digitransformaatiossaan, olipa kyse koko yrityksen tai vain tiettyjen toimintojen tiedonhallinnasta.

M-Files tarjoaa yhteistyössä Fujitsun kanssa ratkaisuja yleisestä tiedostojenhallinnasta laskujenkäsittelyyn sekä sopimusten- ja projektinhallintaan. Ratkaisut sisältävät työkalut myös tehokkaaseen etätyöskentelyyn. Ratkaisujen avulla organisaation hallinnoima tieto voidaan yhdistää ja yhtenäistää tehokkaasti samalla tietoturvavaatimukset ja standardien noudattamisen huomioiden. Tämä tapahtuu hallitusti tiedon syntyhetkestä koko sen elinkaaren ajan aina tiedon tuhoamiseen saakka.

M-Files tarjoaa yhteistyössä Fujitsu Finlandin kanssa myös integraatiot asiakkaiden käyttämiin alustoihin ja sovelluksiin, kuten Microsoft 365:een, Salesforceen ja Google Workspaceen. Tämän ansiosta työnkulut ovat yhtenäisiä ja tietoa voidaan hallinnoida ja käyttää suoraan niistä sovelluksista, joita henkilöstö käyttää työssään päivittäin.

"M-Filesin ja Fujitsun kumppanuus tuo merkittäviä hyötyjä yhteisille asiakkaillemme, olivatpa he vasta digitalisoinnin alkumetreillä tai jo hyvässä vauhdissa. Fujitsu on globaali erittäin vahva toimija ja sillä on kattava osaaminen mm. julkishallinnon ja terveydenhuollon toimialoilla. Suomessa kehitetty M-Files mahdollistaa jatkossa myös Fujitsun asiakkaille parhaat mahdolliset tiedonhallintaratkaisut", kertoo Antti Nivala, M-Filesin perustaja ja toimitusjohtaja.

”Fujitsu on jo pitkään ollut asianhallinnan ja sähköisen arkistoinnin auditoitujen ratkaisujen markkinajohtaja Suomessa. Yhteistyössä M-Filesin kanssa pystymme laajentamaan tarjontaamme kattamaan kaikenkokoiset asiakkaat niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. M-Filesin ratkaisu ja ekosysteemi ovat kehittyneet hienosti, ja Fujitsu lähtee nyt innokkaasti mukaan kokonaisuuteen. Uskomme, että Fujitsun osaaminen sekä projekti- että palveluliiketoiminnasta täydentää hyvin maailmanluokan ekosysteemiä”, sanoo Tiedonhallinnan liiketoimintaa johtava Ilona Ylinampa Fujitsusta.