M-Files mahdollistaa vaativan tiedonhallinnan ja yhteistyön Kruunusillat-allianssihankkeessa

M-Files sai Customers' Choice -tunnustuksen 2022 Gartner® Peer Insights™ "Voice of the Customer: Content Services Platforms" -raportissa 4.4.2022 08:12:44 EEST | Tiedote

M-Files on saanut Customers' Choice -tunnustuksen maaliskuun 2022 Gartner Peer Insights "Voice of the Customer: Content Services Platforms" -raportissa. Gartner Peer Insights on IT-ohjelmistojen ja palveluiden sitoutumaton arviointifoorumi. M-Files oli yksi viidestä toimittajasta, jotka saivat raportissa markkinoiden keskiarvoa paremman arvosanan ja Customers' Choice -maininnan.