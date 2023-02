M-Files on ostanut dokumenttien ja sopimusten automatisointiin erikoistuneen suomalaisen Mentin

M-Files, yksi tiedonhallinnan maailmanlaajuisista johtajista, on ostanut dokumenttien automatisointiin keskittyneen teknologiayrityksen Mentin (aiemmin Contract Mill Oy). Yhtiö tunnetaan menestyneestä, Suomessa kehitetystä Ment-sopimusautomaatioratkaisustaan. Ment-tuote on laajasti käytetty aloilla, joilla sopimusten ja muiden kriittisten asiakirjojen luominen on arkipäivää.

"Mentin hankinta vahvistaa kykyämme auttaa organisaatioita kasvattamaan tuottavuutta ja parantamaan tulosta minimoimalla aikaa vievät manuaaliset työprosessit", M-Filesin perustaja ja toimitusjohtaja Antti Nivala sanoo.

Juristien kehittämä Ment on alkujaan suunniteltu helpottamaan yritysten lakiosastojen ja lakipalveluyritysten arkea. Sopimusten luonnin automatisointi poistaa ja nopeuttaa rutiinityötä.

“Esimerkiksi juridiikan alalla käytetään valtavat määrät aikaa manuaaliseen työhön liittyen sopimuksiin ja muihin tärkeisiin asiakirjoihin. Automatisoidun prosessin myötä asiakirjoja voidaan luoda turvallisesti muutamassa minuutissa”, Nivala kertoo.

M-Filesin suunnitelmissa on laajentaa palvelu myös muille toimialoille ja uusiin käyttötarkoituksiin.

"Olen ylpeä tästä matkamme seuraavasta askeleesta. M-Files on tiedonhallinnan globaali johtaja ja odotan jo innolla, että pääsemme tarjoamaan uuden sukupolven automatisointityökaluja yrityksille ympäri maailmaa”, Mentin toimitusjohtaja Kaisa Kromhof iloitsee.

Lue lisätietoja Ment-tuotteesta: https://m-files.com/ment.