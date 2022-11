M-Files parantaa Adobe-integraatiotaan, jotta dokumenttien sähköinen allekirjoitus on entistäkin nopeampaa

M-Files Oy

M-Files on yksi tiedonhallinnan maailmanlaajuisista johtajista. M-Filesin metatietopohjainen dokumenttienhallinta-alusta auttaa tietotyöntekijöitä löytämään välittömästi oikean tiedon missä tahansa asiayhteydessä, automatisoimaan liiketoimintaprosesseja ja hallitsemaan tietoja tehokkaasti. Tämä antaa yrityksille kilpailuetua ja merkittävän tuoton investoinnille, kun ne voivat tarjota paremman asiakaskokemuksen ja laadukkaampaa työtä pienemmällä riskillä. Lisätietoja: www.m-files.fi

© 2019 Adobe Inc. All rights reserved. Adobe and the Adobe logo are either registered trademarks or trademarks of Adobe in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.