M-Files parantaa integraatioita Microsoft Teamsin ja Microsoft Outlookin kanssa

M-Files, yksi tiedonhallinnan maailmanlaajuisista johtajista, ilmoitti tänään parannetuista integraatioista Microsoft Teamsin ja Microsoft Outlookin kanssa. Uudet integraatiot mahdollistavat saumattoman yhteistyön yritysten dokumenttien kanssa työskentelyyn niiden sijaintipaikasta riippumatta.

Yhteinen työskentely ja tiedon jakaminen digitaalisesti organisaation sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa ovat tärkeitä keinoja parantaa liiketoiminnan tehokkuutta etätyön maailmassa. Yhteistyötä hankaloittaa usein se, että tärkeä tieto on hajallaan eri sivustoilla, tiimeissä, kanavissa ja kansioissa, ja niiden käyttöoikeudet vaihtelevat. M-Filesin lisäosa Microsoft Teamsiin poistaa tämän monimutkaisuuden tarjoamalla yhtenäisen pääsyn kaikkeen yrityksen dataan. Parannettu integrointi tarjoaa vaivattoman tavan tehdä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa, sekä mahdollisuuden hallita dokumenttien käyttöoikeuksia liiketoimintakontekstin perusteella, automatisoida työnkulkuja ja noudattaa säädöksiä. Integraatio on saatavilla myös Microsoft AppSourcen kautta, mikä helpottaa saatavuutta myös niille organisaatioille, joilla on tiukat IT-käytännöt.

Reaaliaikaiset yhteistyöalustat ovat yleistyneet, mutta sähköposti on edelleen yleinen tapa vaihtaa tietoa. Organisaatioiden väliset sähköpostit on usein arkistoitava virallisten asiakirjojen tavoin. Organisaation sisällä sähköpostia saatetaan käyttää projektin etenemisen seurantaan tai päätöksenteon ohjaamiseen, jolloin viestien arkistointi myöhempää käyttöä varten on tärkeää. Mikäli sähköposteja ei tallenneta, seurauksena voi olla ongelmia vaatimuksenmukaisuuksissa, aikataulujen noudattamisessa tai kriittisen tiedon löydettävyydessä.

Parannetun M-Files for Microsoft Advanced Outlook -integraation avulla sähköpostit ja keskustelut tallennetaan automaattisesti oikeaan paikkaan ja oikean asiakkaan ja projektin yhteyteen, jotta käyttäjät voivat keskittyä sähköpostihallinnoin sijaan tärkeämpiin työtehtäviin. Integraation avulla käyttäjät voivat liittää M-Filesin suoraan Outlookiin ja varmistaa, että tärkeistä sähköposteista tulee luonnollinen osa asiakas- tai projektidokumentaatiota.

Merkittävimmät hyödyt ovat:

tärkeiden asiakirjojen vaivaton tallentaminen, kun sähköpostit ja liitetiedostot arkistoidaan automaattisesti Outlookista,

tärkeimpien sidosryhmien kanssa käytävän kirjeenvaihdon helppo arkistointi, kun kokonaiset sähköpostiketjut tallennetaan keskusteluina,

kriittisten tietojen löytäminen nopeammin, kun tiedot tallennetaan asiayhteyden perusteella.

"Asiantuntijatyö on luonteeltaan yhteistyötä, mitä toteutetaan Microsoft Teamsin ja Outlookin kaltaisilla alustoilla. Uusilla integraatioillamme täydennämme Microsoftin ratkaisuja ja annamme asiakkaillemme mahdollisuuden keskittyä tärkeisiin työtehtäviin tarjoamalla turvallisen ja vaatimustenmukaisen tavan parantaa päivittäisiä työnkulkuja ja liiketoimintaprosesseja", M-Filesin tuote- ja teknologiajohtaja Mika Turunen sanoo.

"Microsoft 365 -käyttäjille M-Files tarjoaa kilpailuetua, joka tuottaa merkittävää tuottoa investoinnille auttamalla tarjoamaan parempia asiakaskokemuksia ja korkealaatuista työtä pienemmällä riskillä. Olemme innoissamme voidessamme tarjota M-Filesin käyttäjille ratkaisuja parempaan sisältöjen yhteistyöstöön tämän päivän etätyömaailmassa", hän jatkaa.

M-Files auttaa Microsoft-työkaluintegraatioillaan organisaatioita optimoimaan Microsoft 365 -investointejaan tarjoamalla täydentäviä ominaisuuksia liiketoimintaprosesseihin ja tiedonhallintaan.

M-Files integroi kaiken yritystiedon Microsoft 365:een, jolloin yritykset voivat Microsoft 365:n käyttöliittymien avulla löytää, käyttää ja hallita kaikkea tietoa yhdestä paikasta riippumatta sen tallennuspaikasta.

“Olemme sitoutuneet tarjoamaan yrityskäyttäjille johtavia yhteistyövälineitä, jotka tukevat voimakkaasti etätyöskentelyä", Microsoftin Länsi-Euroopan ISV-johtaja Rene van Haaster toteaa. “M-Filesin laajat Microsoft-integraatiot auttavat laajentamaan ja vauhdittamaan Microsoft 365:n käyttöä parantamalla yhteistyötä ja tehostamalla päivittäisiä työnkulkuja sekä asiakirjapohjaisia liiketoimintaprosesseja”.

M-Filesin asiakkaat, jotka käyttävät Microsoft Azuren pilvipalveluja, voivat tehdä M-Filesin tilaukset suoraan Microsoft Azure Marketplacen kautta ja sitoa ne Microsoft Azuren Consumption Commitment -tilaukseensa (MACC). Microsoft Azure Marketplace on verkkokauppa, joka tarjoaa sovelluksia ja palveluita Azure-alustalla käytettäväksi. Se auttaa yhdistämään yrityksiä, jotka etsivät innovatiivisia pilvipohjaisia ratkaisuja, globaaleihin kumppaneihin, jotka ovat kehittäneet vastaavia valmiita ratkaisuja.

"M-Filesin arvokkaat yhteismyyntiohjelmat Azuren pilvipalvelujen kanssa auttavat asiakkaitamme maksimoimaan Microsoft Cloudiin tehdyt investoinnit, saavuttamaan kilpailuetua ja tuottamaan merkittävää ROI:ta, kun he nopeuttavat muutoshankkeita organisaatiossaan", van Haaster sanoo.

"Arvostamme M-Filesin tiivistä integroitumista Microsoft-ympäristöön. Olipa käyttäjä sitten Outlookissa, Wordissa, Excelissä tai PowerPointissa avaamassa tai tallentamassa asiakirjoja, hän on juuri kyseisessä sovelluksessa. Käytämme Microsoftin tuotteita kaikkeen, ja M-Files toimii hyvin yhteen Microsoftin tuoteperheen kanssa", sanoo Greg Fulk, Valeo Financial Advisors LLC:n operatiivinen johtaja ja yksi M-Filesin asiakkaista.

“Uusin M-Filesin Advanced Outlook -laajennus tarjoaa selkeän toiminnallisuuden ja on helppo asentaa. Se tuo mukanaan käyttäjäystävällisiä ominaisuuksia, kuten mahdollisuuden tallentaa liitteet erikseen sähköposteista, objektisuhteiden luomisen ja avun päivittäiseen asiakirjojen luokitteluun. Nämä yhdessä automattitallennuksen kanssa tekevät Advanced Outlook -laajennuksesta erittäin arvokkaan työkalun", sanoo André Luvizeto, M-Filesin yhteistyökumppani BR-iT:n toimitusjohtaja.

Lue lisää M-Filesin Microsoft Teams- ja Outlook-integraatioista.