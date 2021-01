M-Filesille merkittävä 67 miljoonan euron pääomasijoitus

Suomalainen älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoyhtiö M-Files Oy on saanut 67 miljoonan euron pääomasijoituksen. Bregal Milestonen johtamaan sijoituskierrokseen osallistuivat myös nykyiset sijoittajat Partech, Tesi ja Draper Esprit.

M-Files tarjoaa älykkään tiedonhallinnan ohjelmistoratkaisuja, joissa hyödynnetään metatietoja ja tekoälyä eri järjestelmissä olevien tietojen yhdistämiseen. M-Files poistaa tietosiilot ja tarjoaa dynaamisen 360 asteen näkymän sekä pääsyn kaikkeen liiketoimintatietoon riippumatta siitä, mihin järjestelmään tai paikkaan tieto on tallennettu. M-Filesin käyttöliittymä voidaan upottaa suosittuihin sovelluksiin, kuten Microsoft 365:een, Salesforceen ja Google Workspaceen, jolloin päivittäinen tiedonkäsittely tapahtuu mutkattomasti käyttäjälle entuudestaan tuttujen käyttöliittymien kautta.

M-Filesilla on tuhansia asiakkaita yli 100 maassa. M-Filesin asiakaskuntaan kuuluu sekä pk-yrityksiä että suuryrityksiä, jotka käyttävät M-Filesia tehostaakseen toimintaansa ja tuottavuuttansa. M-Filesilla on yli 500 työntekijää 11 toimipisteessään. M-Filesin SaaS-liiketoimintamalli on voimistanut yhtiön vahvaa kasvua viime vuosina. M-Files on nostettu Gartnerin kansainväliseen tiedonhallinnan raporttiin (Gartner Magic Quadrant for Content Services Platforms) vuodesta 2012 lähtien ja nimetty raportissa tiedonhallinnan visionääriksi viisi kertaa peräkkäin.

Antti Nivala, M-Filesin toimitusjohtaja ja perustaja:

"Bregal Milestonesin laaja kokemus B2B-ohjelmistoalaan sijoittamisesta ja M-Filesin kaltaisista nopeasti kasvavista yrityksistä tekivät heistä kiinnostavan sijoituskumppanin. Olemme tunnistaneet mahdollisuuksia nopeuttaa kasvuamme ja laajentaa edelleen markkinaosuuttamme erityisesti Pohjois-Amerikassa. Tämä merkittävä sijoitus, jonka saimme Bregal Milestonesilta sekä olemassa olevilta osakkeenomistajilta Partechilta, Tesiltä ja Draper Espritiltä, antaa meille mahdollisuuden toteuttaa uusia innovaatioita tuotekehityksessämme sekä tekoäly- ja pilvipalveluissamme, joita tarjoamme ympäri maailmaa."

Cyrus Shey, Managing Partner, Bregal Milestone:

"Olemme innoissamme saadessamme tehdä yhteistyötä M-Filesin tiimin kanssa tukeaksemme heitä näyttävällä kasvumatkallaan. M-Filesilla on huippuluokan ratkaisu, joka tuo asiakkailleen konkreettista lisäarvoa. Odotamme innokkaasti johdon tukemista kasvun vauhdittamisessa ja M-Filesin johtoaseman lujittamisessa entisestään niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin. Tämä on kasvupääomarahastomme yhdeksäs sijoitus reilun kahden vuoden sisällä, ja olemme hyvin ylpeitä kumppanuudestamme M-Filesin ja Antti Nivalan kanssa."

Bregal Milestone

Bregal Milestone on eurooppalainen kasvusijoitusyhtiö, joka hallinnoi 495 miljoonan euron rahastoa. Yhtiö tarjoaa kasvupääomaa ja strategista apua teknologia-alan johtavien kasvuyritysten tukemiseksi. Bregal Milestone on osa Bregal Investmentsiä, joka on investoinut tähän mennessä yli 15 miljardia euroa.