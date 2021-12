M-Filesin Antti Nivala sai Executive of the Year -tunnustuksen USAn 2021 BIG Awards for Business -organisaatiolta

Älykkään dokumenttienhallinnan ohjelmistoyhtiö M-Filesin perustaja ja toimitusjohtaja Antti Nivala on saanut Business Intelligence Groupin 2021 BIG Awards for Business -kilpailun Executive of the Year -tunnustuksen.

Vuodesta 2012 alkaen jaettu BIG Awards for Business on osa kansainvälistä Business Intelligence Group -organisaatiota. Vaikutusvaltainen raati käy läpi yrityksiä, niiden johtohenkilöitä ja tuotteita. Executive of the Year -tunnustuksen perusteena oli M-Filesin menestyksekäs kansainvälinen johtaminen yhtenä sen merkittävimmistä vuosista, kun yrityksen siirtymä Software-as-a-Service (SaaS) -malliin saatiin päätökseen, yritys teki HubShare-yritysoston ja M-Filesiin tehtiin 67 miljoonan euron kasvusijoitus.

Nivalan määrätietoinen näkemys M-Filesin strategiasta ja tuotekehityksestä on auttanut yritystä nousemaan yhdeksi maailman innovatiivisimmista teknologiayrityksistä. Hiljattain M-Files nimettiin visionääriksi Gartnerin 2021 Magic Quadrant™ for Content Services Platforms -analyysissä ja se sai parhaan arvosanan tiedonhallinnan vision täydellisyydestä. Gartnerin toisessa, käyttötapauksiin keskittyvässä 2021 Critical Capabilities for Content Platforms -raportissa M-Files sai korkeimman pistemäärän tietojen hallinnoinnista ja sijoittui kolmen parhaimman toimittajan joukkoon kaikissa muissa käyttötapauksissa.

"Olemme erittäin ylpeitä voidessamme palkita Antti Nivalan hänen erinomaisesta johtajuudestaan ja saavutuksistaan tänä vuonna. Tämänvuotiset voittajat ovat esimerkillisiä globaalin liike-elämän johtajia", sanoo Maria Jimenez, Chief Nomination Officer, Business Intelligence Groupista.