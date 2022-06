M-Filesin panostus käyttäjäkokemukseen kolminkertaistaa muotoilutiimin koon

M-Files, yksi tiedonhallinnan maailmanlaajuisista johtajista, panostaa merkittävästi digitaalisen käyttäjäkokemuksen kehittämiseen. M-Filesin missio on parantaa ja tehostaa yritysten liiketoimintaa nykypäivän paikkariippumattomassa digitaalisessa maailmassa. M-Filesin metatietopohjainen dokumenttienhallinta-alusta antaa yrityksille kilpailuedun automatisoimalla liiketoimintaprosesseja, mahdollistamalla tehokkaan tiedonhallinnan sekä paremman asiakaskokemuksen asiakkaiden asiakkaille.

Kuluttajistuminen näkyy yhä enemmän myös business-to-business -teknologioissa. Tämän vuoksi tuoteinnovoinnissa on kriittisen tärkeää kiinnittää huomio loppukäyttäjäkokemukseen ja helppokäyttöisyyteen. M-Filesiin on perustettu Head of Design -positio tukemaan tätä muutosta. Myös tuotetiimiä kasvatetaan tulevina kuukausina.

Head of Design -tehtävässä on aloittanut Antti Kujala. Antilla on yli 20 vuoden kokemus luovasta johtajuudesta. Hän on aiemmin johtanut menestyksekkäitä muotoilustrategioita ja digitaalisia ratkaisuja globaaleille kuluttajabrändeille, kuten Nokialle, Suunnolle, Amer Sportsille ja Bang & Olufsenille Design Director ja Head of User Experience -positioissa.

Yksi design-tiimin merkittävistä tehtävistä on myöhemmin tänä vuonna julkistettava desktop-sovelluksen käyttöliittymän uudistus. "Koska kuluttajistuminen ja innovatiivisen muotoilun tarve ovat business-to-business -ohjelmistoille tärkeämpiä kuin koskaan aiemmin, olemme erittäin iloisia siitä, että Antti Kujala on liittynyt joukkoomme tähän strategiseen tehtävään. Antin kokemus useista globaaleista kuluttajapuolen muotoilutehtävistä on loistava lisä, joka auttaa meitä viemään ajatteluamme eteenpäin", sanoo Mika Turunen, M-Filesin Senior Vice President, Product and Engineering.

"Olen erittäin innostunut siitä, että M-Files investoi muotoilun huippuosaamiseen", sanoo Antti Kujala, M-Filesin Head of Design, ja jatkaa: "Design-tiimi on avainasemassa M-Filesin tuotekehityksessä ja käyttäjäkokemukseen liittyvissä strategisissa päätöksissä. Tämä tarjoaa tiimin uusille jäsenille ainutlaatuisia mahdollisuuksia vaikuttaa M-Filesin asiakaspolkuun."

Tamperelaisella M-Filesilla on toimipisteitä yhdeksässä maassa, ja se työllistää yli 500 henkilöä. Lisäksi yli 300 jälleenmyyjän verkosto palvelee asiakkaita yli sadassa maassa. Vuonna 2021 M-Filesin jatkuva vuosilaskutus (ARR, Annual Recurring Revenue) kasvoi yli 30 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Yhtiölle keskeisen asiantuntijapalvelusektorin tilaukset kasvoivat 41 prosenttia.

M-Filesilla on avoimena tällä hetkellä mm. Senior UX/UI Designer -positio. Lisätietoja M-Filesin avoimista työpaikoista löytyy Carees-sivustolla, josta löytyy myös mm. UX Designerin tehtävä.