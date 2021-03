M2-Kodit ja Certego laajaan yhteistyöhön – turvallinen asuminen kuuluu jokaiselle

Y-Säätiön omistama M2-Kodit ja Certego Oy solmivat valtakunnallisen sopimuksen lukosto- ja avainhallintapalveluista sekä sähköisen reittiavainjärjestelmän toimittamisesta. Lisäksi Certego Oy on mukana M2-Kotien lukituskannan uudistusten suunnittelussa.

Y-Säätiö on asunnottomuuden asiantuntija ja Suomen neljänneksi suurin vuokranantaja yli 17 000 vuokra-asunnolla. Y-Säätiön asunnot ovat tarkoitettu asunnottomuutta kokeville tai asunnottomuusuhan alla oleville ja heille, joille oman kodin saaminen on vaikeaa. M2-Kodit on Y-säätiön kokonaan omistama kohtuuhintaiseen vuokra-asumiseen keskittynyt yhtiö, jolla on jo 10 600 vuokra-asunto ympäri Suomea. Yhteistyö nähdään Certegolla merkittävänä toiminnan laajuuden lisäksi myös sen yhteiskunnallisten vaikutusten takia.

”Yhteistyön tiivistäminen Y-Säätiön kanssa on meille erityisen mieluisaa. Y-Säätiö tekee merkittävää yhteiskunnallista työtä tarjoamalla koteja asunnonhakijan taustasta riippumatta”, kertoo Certegon myyntipäällikkö Kari Kivipensas ilahtuneena.

Y-Säätiö-konsernin kiinteistöpäällikkö Jussi Korja avaa laajenevaa yhteistyötä: ”Olemme Y-Säätiössä olleet tyytyväisiä aiempaan yhteistyöhön Certegon kanssa Tampereen ja Kuopion aluetoimistoissa. Lukosto- ja avainhallintapalvelut olivat aiemmin hajautettuna useammalle toimijalle, ja tällä uudella järjestelyllä saamme selkeytettyä toimintoja.”

Digitaalinen lukitus lisää turvallisuutta ja säästää ympäristöä

Certego vastaa jatkossa kokonaisvaltaisesti M2-Kotien oviympäristöjen palveluista. Näihin sisältyvät lukostojen hallinta, avainhallinta sekä sarjamuutokset ja huollot. Yhteistyöllä luodaan selkeä toimintatapa niin lukostojen kuin avainten hallintaan valtakunnallisesti. Samalla avainhallinta sähköistetään Visma Tampuuri -ohjelmistoon. Certego tulee lisäksi toimittamaan sähköiset iLOQ S50 -ratkaisulla toteutettavat reittiavainsäilöt koko Y-Säätiön kiinteistökantaan, ja tavoitteena on lopulta uusia kaikkien kohteiden lukostot digitaalisiksi.

”Vuokrataloissa asukasvaihtuvuus on suurempaa, jolloin myös avaimia hukkuu ja syntyy enemmän ylläpidollista työtä. Digitaalinen lukitus tuo turvaa asumiseen ja samalla helpottaa myös hallinnointia. Digitaaliseen järjestelmään siirtymisellä on merkittävä ajansäästöllinen vaikutus, ja se on samalla ympäristöteko”, pohtii Kari Kivipensas.

”Odotamme sähköiseen reittiavainjärjestelmään siirtymiseltä ennen kaikkea joustavaa ja turvallista pääsynhallintaa kiinteistöihimme. Oman henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden käynnit kiinteistöillä helpottuvat, koska avaimia ei tarvitse käydä erikseen noutamassa toimipisteistä. Tämä säästää sekä työntekijöiden aikaa että ympäristöä vähentäen huomattavasti ajettavia kilometrejä”, toteaa Korja.