Maa- ja metsätalousvaliokunta ryhdistäytyi ja vei suurpetopykälän ML 41a maaliin

Metsästäjäliitto: Ylämaan koirasusien poistamisen toimeenpanokiellosta: Hybridisusien poistamisen lainsäädäntö on uusittava 21.2.2023 18:00:00 EET | Tiedote

Ylämaan koirasusien poistamisen toimeenpanokielto on käsittämätön, toteaa Metsästäjäliitto. Ylämaan laumassa on kahdeksan eläintä, joista ainakin neljä on todennetusti koirasusia. Itä-Suomen hallinto-oikeuden jo toisen kerran tekemän 21.2.2023 annetun toimeenpanokiellon myötä koirasusien poisto Suomen luonnosta estyy jälleen kerran. Toimimattomuus vaarantaa susikannan geenipuhtauden suojelemisen.