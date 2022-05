Maaginen 100 miljoonan euron pottiraja ylittyi Eurojackpotissa – muistatko vielä edelliset ennätysvoittajat?

Eurojackpot uudistui maaliskuussa ja uusien sääntöjen mukaan potti voi kohota jopa 120 miljoonaan euroon. Aiempi 90 miljoonan euron ennätyspotti ehdittiin voittaa yhteensä 15 kertaa. Nämä 15 voittoa eivät todennäköisesti enää kauaa ole ennätysvoittojen listan kärjessä, joten Veikkaus keräsi muistot julkisuuteen nousseista ennätysvoittajista meiltä ja muualta Euroopasta.

Kaikkien aikojen suurin suomalaisvoitto Siilinjärvelle

Suurin suomalaisvoitto tähän mennessä on vuonna 2019 Siilinjärvelle osunut 91,9 miljoonan euron voitto. Voitto osui K-Supermarket Herkkupadassa pelanneelle 50 osuuden porukalle. Eurojackpotissa oli ollut tuolloin tarjolla 90 miljoonan euron maksimipotti, mutta järjestelmäpeliin osuneet alavoitot nostivat kokonaisvoittosummaa vielä lähes kahdella miljoonalla eurolla. Porukkavoiton jakoi 49 voittajaa, joista yksi oli ostanut itselleen kaksi osuutta. Yhdellä osuudella voitti reilut 1,8 miljoonaa euroa.

Voitto teki pienestä Pohjois-Savon kunnasta hetkessä kuuluisan ”miljonääripaikkakunnan”. Veikkaus kysyi helmikuussa 2022 porukan jäseniltä, miten voitto on vaikuttanut heidän elämäänsä ja muuttanut Siilinjärveä.

– Uskoisin voiton vaikuttaneen positiivisesti paikkakunnan pankkien liiketoimintaan, asuntokauppaan, autokauppojen myyntiin ja yleensä kaikenlaiseen liike-elämään liittyvään. Lisäksi voitto toi monen siilinjärveläisen perheeseen uskoa ja turvallisuuden tuntua olemiseen ja elämiseen, eräs porukan jäsen vastasi.

Siilinjärven voitto herätti valtavasti huomiota ja siitä uutisoitiin myös ulkomailla. Alun voittohumun hälvennyttyä huomio kiinnittyi yhteen lunastamattomaan voitto-osuuteen. Voittajilla on vuosi aikaa lunastaa voittonsa Veikkaukselta ja suurin osa siilinjärveläisistä hoitikin asian pikaisesti kuntoon. Yhden 1,8 miljoonan euron voitto-osuuden lunastajaa odotettiin Veikkauksella kuitenkin noin kymmenen kuukauden ajan.

Veikkaukselta saatiin yhteys itäisessä Suomessa asuvaan mieheen jo marraskuussa 2019. Tällöin kaikki muut voittajat olivat jo lunastaneet voitto-osuutensa. Mies perusteli tuolloin poikkeuksellista käytöstään kiireellä.

– On ollut tässä elämässä nyt kaikenlaista, paljon töihin ja harrastuksiin liittyviä. Kun nyt on kysyntää ollut paljon, niin töitä on tehty. Monta kertaa on silti pitänyt soitella ja sopia voiton hakemisesta, mutta ei vaan ole kerennyt, voittaja kertoi Veikkaukselle.

Tätä ennen Veikkaukselta oli yritetty tavoittaa voittajaa puhelimitse tuloksetta lukuisia kertoja.

– Harvemmin tulee tuntemattomiin numeroihin vastailtua. Niin paljon kuin lehtimyyjienkin työntekoa arvostan niin aina ei vaan jaksa niiden kanssa jutella. Sitä kuitenkin haluaa olla kohtelias, kun joku tekee kovin töitä, voittaja kommentoi asiaa.

Kesäkuussa 2020 jännitys vihdoin päättyi ja voittaja lunasti lopulta voittonsa.

Vuonna 2018 maksimipotti osui Loimaalle

Suomeen osui Siilinjärven jättiporukkavoiton lisäksi 90 miljoonan euron maksimikokoinen Eurojackpot-voitto myös kierroksella 6/2018. Voitto osui viiden osuuden porukkapeliin, joka oli pelattu Loimaan Prismassa. Voittajia oli porukassa neljä ja heillä kaikilla oli 1,25 osuutta voittopelistä. Kukin varsinaissuomalainen sai 22 504 200 euroa.

Myös tämän voiton ympärillä velloi valtava mediahuomio ja huhumylly, sillä ilman Veikkaus-korttia pelanneista voittajista ei kuulunut aluksi pihahdustakaan. Porukka odotti lopulta lähes kolme kuukautta ennen kuin saapui Veikkaukselle lunastamaan voittonsa.

– Piti saada riittävästi aikaa jäsentää ajatuksia tästä asiasta, eräs porukan jäsenistä kommentoi Veikkaukselle.

– Ei sentään koira syönyt voittokuponkia, yksi voittajista lausahti voittokahvitustilaisuudessa.

45 miljoonan euron voitot Suomeen vuonna 2022 ja 2021

Suomeen osui puolet 90 miljoonan euron maksimipotista myös viimeisellä kierroksella ennen Eurojackpotin uudistusta (kierros 11/2022). 45 miljoonan euron voitto osui vantaalaiselle nettipelaajalle, joka sai kuulla voitostaan, kun Veikkaukselta soitettiin hänelle onnittelupuhelu.

– Mitä! Mitä ihmettä! Ei voi olla totta! Onko tämä joku pila? Onko tämä piilokamera? En kyllä usko tätä, olivat vantaalaismiehen ensimmäiset kommentit.

– Olenko unessa? Nyt pitäisi herätä kunnolla. En voi uskoa tämän olevan totta, epäuskoinen mies toisteli.

Maksimaalisen 90 miljoonan euron voiton puolikas tuli Suomeen myös kierroksella 32/2021. 45 miljoonan euron voiton jakoi viisi suomalaista nettipelaajaa.

Porukkavoittajista kaksi oli Oulusta, yksi Vaasasta, yksi Mikkelistä ja yksi Espoosta. Voittajat eivät tunteneet toisiaan, mutta lähettivät voittosoittojen yhteydessä onnittelut toisilleen.

– Eipä ole perjantai 13. päivä lainkaan epäonninen päivä! Jatkossa olen hyvin perustellusti täysin eri mieltä siitä, että perjantaina 13. päivä tapahtuisi epäonnisia asioita, yksi voittajista iloitsi.

– Ja tässä sitä nyt ollaan. Kauhean iso voitto tuli ja pää lyö tyhjää. Ei tullut nukuttua kyllä yöllä juuri ollenkaan. Ihan absurdi olotila on. On hyvä, että on vielä muutama yö aikaa kerätä voimia ennen kuin työt jatkuvat maanantaina, hän lisäsi.

Myös vuonna 2018 suomalainen pelaaja sai päävoiton 90 miljoonan euron potin kierroksella. Nettipelaaja Espoosta voitti 18 miljoonaa euroa. Muut päävoitot löytyivät Saksasta (x2), Italiasta ja Espanjasta.

Maailmallakin malttia voittorahojen käytössä

Vuonna 2012 alkaneessa Eurojackpotissa on mukana 18 maata ja 33 peliyhtiötä. Eri maiden ja peliyhtiöiden käytännöt voittajista tiedottamisesta vaihtelevat, joten kaikkien 15 maksimipotin voittajista ei ole saatavilla lisätietoja. Veikkaus sai kuitenkin osalta lottoyhtiöistä tietoja maksimipottimiljonääreistä.

90 miljoonan euron potti voitettiin ensimmäisen kerran kierroksella 20/2015. Silloin voitto osui Tshekkiin, joka oli liittynyt mukaan peliin vasta noin seitsemän kuukautta aiemmin. Voittosumma oli noin 2,5 miljardia Tshekin kruunua – voittopotti, joka meni maassa tuolloin täysin yli ymmärryksen. Voitto aiheutti Tshekissä valtavan mediahuomion, eikä sitä vähentänyt se, että voittaja ilmoitti itsestään peliyhtiölle vasta 26 vuorokautta arvonnan jälkeen.

Peliyhtiö Sazkan mukaan voittaja oli keski-ikäinen mies pienestä kaupungista. Hän matkusti Prahaan lunastamaan voittonsa, eikä kertomansa mukaan uskonut kunnolla voittaneensa ennen kuin istui Sazkan toimistossa.

– Hän selitti odottaneensa 26 päivää, jotta mediahuomio laantuisi, Sazka-yhtiöstä kerrotaan.

Voittajan ilmoittautumista odotettaessa peliyhtiöön tuli myös lukuisia yhteydenottoja, joissa ihmiset väittivät olevansa voittajia. Veikkauksellekin tuttu ”koira söi pelitositteen”-väite saatiin tällöin kuulla lukuisia kertoja myös tshekkiläisessä peliyhtiössä.

Saksalaisvoittajan unelma omasta jalkapallojoukkueesta jäi toteutumatta

Noin 83 miljoonan asukkaan Saksassa Eurojackpotia pyörittää peräti 16 eri lottoyhtiötä, sillä jokaisessa osavaltiossa toimii oma peliyhtiönsä. Runsasväkilukuiseen Saksaan Eurojackpotin jättivoittoja onkin luonnollisesti osunut melkoinen määrä. Kymmenen vuoden aikana Saksassa on saatu juhlia täysosumia peräti 10 kertaa 90 miljoonan euron ennätyspottiviikolla.

Yksi tuoreimmista 90 miljoonan euron voitoista osui Baijerin osavaltioon Saksaan kierroksella 18/2020. LOTTO Bayern -yhtiön mukaan voittaja oli 25-vuotias liikemies Frankenista Baijerin pohjoisosasta. Voittaja kertoi sijoittavansa 90 miljoonan euron voittonsa fiksusti.

– Hän ei todellakaan aio ostaa kalliita urheiluautoja. Hän kertoo myös aina eläneensä hyvin vaatimattomasti, LOTTO Bayern -yhtiöstä kerrotaan.

Mies oli pelannut Eurojackpot-pelinsä internetissä vain hetki ennen peliajan sulkeutumista.

– Hän makoili sunnuntaiaamuna sängyssä lukien sähköpostejaan. Muiden viestien seassa oli viesti, jossa kerrottiin hänen voittaneen Eurojackpotissa ensimmäisen voittoluokan voiton. Aluksi voittaja ei tiennyt, tarkoittaako ensimmäinen voittoluokka korkeinta vai matalinta voittoluokkaa, lottoyhtiöstä kerrotaan.

Toukokuussa 2021 onni potkaisi 90 miljoonan euron arvoisesti Saksassa Hessenin osavaltiossa. Myös tämä saksalainen oli pelannut netissä vain hetki ennen peliajan päättymistä. Voittaja kertoi, että voittoviikonloppu meni unettomasti ja lisäksi hänelle teki tiukkaa mennä maanantaina töihin ja olla puhumatta voitostaan.

– Voittaja kertoi, että hänen suurin unelmansa lapsesta saakka on ollut omistaa oma jalkapallojoukkue. Valitettavasti 90 miljoonaa euroa ei ollut riittävä summa tämän unelman toteuttamiseen, LOTTO Hessen -yhtiöstä kerrotaan.

Voiton jälkeen voittaja suunnitteli elävänsä hyvää elämää ja matkustelevansa kaukaisissa maissa. Hän aikoi myös vakaasti pysyä samana ihmisenä kuin ennen voittoaan.

Baden-Württembergin lottoyhtiö kertoi vain niukasti tietoja vuonna 2016 alueelle osuneesta 90 miljoonan euron Eurojackpot-voitosta. Yhtiön mukaan voittaja oli nuori mies, joka ei ollut huomannut voittaneensa heti. Muutaman päivän kuluttua voittaja otti yhteyttä lottoyhtiöön ja kertoi, että hän oli kuljettanut pahaa aavistamatta 90 miljoonan euron arvoista pelitositetta mukanaan lompakossa.

Voitto halutaan salata myös muualla Euroopassa

Muilta peliyhtiöiltä saatujen tietojen perusteella voittajat vaikuttavat suhtautuvan voittoonsa hyvin samankaltaisesti kaikkialla Euroopassa.

– Yhteistä voittajille on tietenkin valtava epäusko voittohetkellä sekä unettomat yöt sen jälkeen. Moni voittaja saattaa olla myös pelästynyt voiton ympärillä olevasta julkisuudesta ja lähes kaikki haluavat pysyä anonyymeinä. Voittorahat käytetään yleensä hyvin tavallisiin asioihin kuten asuntoon, autoon, matkusteluun ja läheisten auttamiseen, Veikkauksen viestintäpäällikkö Pipsa Öhman kuvailee.

Voitetut 90 miljoonan euron maksimipotit (kierroksesta 12/2022 alkaen maksimipotti 120 milj. euroa)