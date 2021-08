Maahan heitetty roska voi päätyä kalan kitaan

Jaa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tuo elokuussa pääkaupunkiseudun katukuvaan värikkäitä kaivonkansitarroja, jotka muistuttavat roskaantumisen haitoista. Suuri osa vesistöjen ja rantojen roskista on joko ihmisten suoraan sinne heittämiä tai huleveden eli sade- ja sulamisveden mukana kulkeutuneita.

Mahanpuruja muovista -kampanjassa hulevesikaivojen ritiläkansien ympärille kiinnitetään tarra, jossa on kala kita ammollaan. Kalatarra kiinnittää huomion siihen, että maahan tai suoraan katukaivoon heitetty roska voi päätyä sellaisenaan lähivesistöön ja kalan mahaan. Hulevettä ei puhdisteta, vaan se kulkeutuu roskineen lähivesistöön kuten esimerkiksi puroon ja sittemmin mereen. Siksi on tärkeää, että roskat huolehditaan roskiksiin eikä niitä heitetä maahan.

Muovi on luonnossa ongelmallinen, koska se ei maadu tai häviä. Se voi pilkkoutua pieneksi mikromuoviksi, joka on vesistössä haitallista vesieliöille. Esimerkiksi tupakantumppi, joka on maailman yleisin roska, on muovia. Maahan tai hulevesikaivoon heitetty tupakantumppi ei siis häviä mihinkään, vaan roskaa myös vesistöjä ja aiheuttaa pitkään harmia vesieliöille. Suomessa kaupunkien rannoilla lähes 70 prosenttia roskista on tupakantumppeja.

- Mahanpuruja muovista -kampanjalla haluamme kiinnittää huomiota siihen, että roskat eivät häviä luonnossa tai kaupungissakaan itsestään. Kadulla oleva hulevesikaivo ei ole roskis. Monelle tulee yllätyksenä se, että hulevesi johdetaan hulevesiviemärijärjestelmässä vesistöihin sellaisenaan. Helppo tapa suojella lähivesistöjään on huolehtia roskat roskiin, kertoo HSY:n ympäristöasiantuntija Marika Visakova.

Kalatarroja on nähtävissä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa. Helsingissä bongauksia voi tehdä Pasilassa Triplan edustalla, Arabianrannassa liikuntapuiston ja peruskoulun lähellä sekä keskustassa Ateneumin ja Töölönlahden välillä. Espoossa tarroja tuodaan Otaniemeen, Tapiolaan, Leppävaaraan, Matinkylään ja Espoon keskukseen. Vantaalla kampanja näkyy Korsossa, Rekolassa ja Koivukylässä sekä Kauniaisissa keskustassa Tunnelitiellä ja Thurmaninaukiolla.

Mahanpuruja muovista -kampanjan taustalla on Pidä Saaristo Siistinä ry. Pääkaupunkiseudulla toteutuksesta vastaa HSY yhteistyössä Itämerihaasteen sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien kanssa.

Kampanja-aika on 16.-29.8.2021. Sen keskelle osuu Itämeripäivä, jota vietetään torstaina 26.8.2021. Päivän tavoitteena on innostaa ihmisiä nauttimaan Itämerestä sekä tekemään konkreettisia tekoja sen hyväksi. Yksi konkreettinen teko voi olla kerätä roskia rannoilta ja muualta ympäristöstä. HSY on Itämeripäivän kumppani, ja teemapäivän on käynnistänyt John Nurmisen Säätiö.