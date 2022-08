Maahan pudonneet omenat voivat houkutella rottia

Helsingin päästöt eivät laske odotetusti – Hiilineutraali Helsinki -ohjelmaa päivitetään 12.8.2022 12:03:31 EEST | Tiedote

Helsingin kaupunki on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali vuonna 2030. Vaikka merkittäviä päästövähennyksiä on jo saatu tehtyä, kehitys on tavoitteeseen nähden liian hidasta – HSY:n päästölaskennan mukaan kaupungin päästöt pysyivät vuonna 2021 edellisen vuoden tasolla. Hiilineutraali Helsinki -ohjelmalla tähdätään suorien päästöjen vähentämiseen, ja kaupunki vastaa haasteeseen päivittämällä ohjelman.