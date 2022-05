Maahanmuuton kaksinkertaistaminen voi tasapainottaa Satakuntaa uhkaavan väestön vähenemisen

Entistä useamman ammattialan osaajista pulaa Satakunnassa 5.4.2022 08:14:07 EEST | Tiedote

Työ- ja elinkeinotoimiston maaliskuussa laatiman ammattibarometrin mukaan työvoiman saatavuus on vaikeutunut monilla ammattialoilla. Yhteensä 45 ammatissa Satakunnassa arvioidaan olevan pulaa työnhakijoista. Pula-ammattien määrä on kaksinkertaistunut viime syksystä. Sen sijaan niiden ammattien määrä, joissa työnhakijoista on ylitarjontaa, on pysynyt suurin piirtein ennallaan.