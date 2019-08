Maahanmuuttajien lasten ja suomalaistaustaisten lasten välisiä kouluttautumiseroja selittävät saapumisikä, perhetausta ja asuinalueet

Maahanmuuttajien lapset suorittavat pääkaupunkiseudulla toisen asteen tutkinnon keskimäärin harvemmin kuin suomalaistaustaiset lapset. Kuitenkin kun maahanmuuttajien Suomessa syntyneitä lapsia verrataan perhetaustaltaan ja asuinalueiltaan samankaltaisiin suomalaistaustaisiin lapsiin, kouluttautumiseroja ei havaita. Tiedot selviävät Helsingin kaupunginkanslian erikoistutkija Laura Ansalan tuoreesta artikkelista kaupunkitutkimuksen Kvartti-verkkolehdessä.

Keskimääräiset erot kouluttautumisessa maahanmuuttajien lasten ja suomalaistaustaisten lasten välillä ovat pääkaupunkiseudulla huomattavat.

”Maahanmuuttajien lasten kouluttautumisen yleisyys kuitenkin vaihtelee paljon eri ikäisinä ja eri alueilta Suomeen saapuneiden lasten välillä”, toteaa tutkija Laura Ansala artikkelissaan.

”Vertailuissa olisi syytä huomioida myös maahanmuuttajataustaisten ja suomalaistaustaisten perheiden väliset erot sosioekonomisessa taustassa ja asuinalueissa.”

Käsitys maahanmuuttajien lasten kouluttautumisesta muuttuu paljon, kun heitä verrataan suomalaistaustaisiin lapsiin, jotka ovat kasvaneet tuloiltaan, työllisyydeltään ja kotitalouden rakenteeltaan samankaltaisissa perheissä ja samoilla postinumeroalueilla.

Pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajien Suomessa syntyneet lapset suorittavat toisen asteen tutkinnon 23 ikävuoteen mennessä vähintään yhtä todennäköisesti kuin perhetaustaltaan ja asuinalueiltaan samankaltaiset suomalaistaustaiset lapset.

Lasten maahan saapumisikä vaikuttaa kouluttautumiseen

Lapsena ja teini-iässä Suomeen saapuneet maahanmuuttajien lapset kuitenkin suorittavat toisen asteen tutkinnon vähemmän todennäköisesti kuin Suomessa syntyneet maahanmuuttajien lapset.

”Vaikutuksen taustalla voi olla useita erilaisia tekijöitä. Esimerkiksi Suomeen muuttaminen ennen kielten oppimiselle kriittisiä ikävuosia tai vanhempien Suomessa viettämä aika voisivat edistää lasten kouluttautumista,” analysoi Ansala.

”Vaikka erilaisia vaihtoehtoisia selityksiä ei voi analyysin perusteella täysin poissulkea, saapumisiän merkitystä näyttää kuitenkin todennäköisimmin selittävän lasten itsensä suomalaisessa yhteiskunnassa viettämä aika.”

Täten lapsuusaikana Suomeen saapuvat maahanmuuttajien lapset voisivat hyötyä sellaisista kouluttautumista edistävistä toimista, jotka olisivat räätälöityjä heidän tarpeisiinsa.

Kvartti-artikkelin analyysi pohjautuu Ansalan ym. (2019) tutkimukseen, joka tarkastelee maahanmuuttajien lasten kouluttautumista ja muuta pärjäämistä koko Suomen tasolla. Kouluttautumista koskevat tulokset ovat pääkaupunkiseudulla ja koko Suomessa laadullisesti yhtenevät.

Julkaisut:

Laura Ansala: Maahanmuuttajien lasten ja suomalaistaustaisten lasten välisiä kouluttautumiseroja selittävät saapumisikä, perhetausta ja asuinalueet, Kvartti-lehden artikkeli, linkki artikkeliin

Laura Ansala, Ulla Hämäläinen & Matti Sarvimäki (2019). Age at arrival, parents and neighborhoods: understanding the educational attainment of immigrants’ children. Journal of Economic Geography. Julkaistu ennakkoon verkossa, linkki abstraktiin

